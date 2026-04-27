Pavel: Summit NATO bude pre ČR nepríjemný, lebo neplníme záväzky
Autor TASR
Praha 27. apríla (TASR) - Júlový summit Severoatlantickej aliancie v Ankare nebude pre českú delegáciu podľa prezidenta ČR Petra Pavla príjemným stretnutím. Na konferencii Money Money Money, ktorú v pondelok usporiadala spravodajská stanica CNN Prima News, reagoval na víkendové vyhlásenie premiéra Andreja Babiša, ktorý prvýkrát uviedol, že ČR podľa údajov NATO tento rok nesplní záväzok dvoch percent HDP na obranu. Minister obrany Jaromír Zůna v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády podotkol, že hovoriť o tom, či Česko splní alebo nesplní záväzky, je v tejto chvíli predčasné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš cez víkend vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach povedal, že ČR tento rok podľa hodnotenia Aliancie dosiahne 1,78 percenta HDP na obranu, aj keď reportuje 2,06 percenta. Podotkol však, že záväzok vlani nesplnila ani vláda Petra Fialu, ktorá vykázala 2,01 a NATO jej uznalo 1,85 percenta. Premiér chce s Alianciou o uznaných výdavkoch ešte vyjednávať.
Pavel v pondelok pripomenul, že na to obe vlády upozornil. „Upozorňoval som na to dlhšiu dobu a upozorňoval som aj predchádzajúcu vládu. Sme na poslednom mieste spolu s Albánskom. Summit NATO preto nebude príjemnou schôdzkou, pretože nás tam nebude nikto chváliť,“ povedal prezident. Zdôraznil, že ak by štáty pristupovali k výdavkom na obranu tak ako ČR, kolektívna obrana by podľa neho nefungovala. Zopakoval tiež, že nevidí dôvod, prečo by na summit nemohol ísť.
Minister obrany Zůna uviedol, že je predbežné hovoriť o tom, aké percento výdavkov na obranu ČR tento rok dosiahne. Zároveň zdôraznil, že súčasnej vláde ide najmä o plnenie schopností. „Čo sa týka percent, uvidíme, ako to bude. V minulosti boli krajiny, ktoré neplnili ani dve percentá, ale splnili všetky schopnosti. A v porovnaní s tým sme mali členské krajiny NATO, ktorým by na naplnenie schopností nestačili ani dve percentá... Na summit NATO pôjdeme s vlastným návrhom, ako mať v požadovanej dobe schopnosti, ktoré Aliancia požaduje a ku ktorým sme sa v roku 2025 zaviazali, a ako ďaleko sme schopní v tom pokročiť,“ dodal.
Kým Pavel predpokladá, že nová vojenská nemocnica v Prahe, ktorú plánuje Babišova vláda, NATO ako obranný výdavok neuzná, podľa Zůnu nič nebráni tomu, aby to Aliancia započítala. „Je to priamy vojenský výdavok. Nemyslím si, že je nadbytok zdravotníckych kapacít,“ reagoval na upozornenie prezidenta, že v ČR sú tri vojenské nemocnice, ktoré sú dostatočné nielen pre českú armádu, ale aj v prípade, ak by krajina poskytovala podporu presúvajúcim sa silám NATO.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
