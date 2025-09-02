< sekcia Zahraničie
Pavel: Summit v Číne je predzvesťou zmeny svetového poriadku
Na summite, ktorý v pondelok otvoril čínsky prezident Si Ťin-pching, sa zišlo vyše 20 lídrov vrátane Vladimira Putina a indického premiéra Naréndru Módího.
Autor TASR
Praha/Bled 2. septembra (TASR) - Súčasné dianie na summite hláv štátov a vlád Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) je podľa českého prezidenta Petra Pavla predzvesťou zmien svetového poriadku a západné krajiny by ho nemali podceňovať. Povedal to v utorok na návšteve Slovinska, kde sa zúčastňuje na Bledskom strategickom fóre, informuje spravodajkyňa TASR.
„Je to evidentne snaha Číny prezentovať sa ako globálna sila, s ktorou je potrebné počítať do budúcnosti a ako krajina, okolo ktorej sa sústredia ďalšie väčšie či menšie krajiny, ktoré sa usilujú o protiváhu systému, ktorý tu bol vytvorený,“ podotkol Pavel. Pripomenul, že na summite sa hovorilo o pojme „skutočný multilateralizmus“ ako o protiváhe euroatlantickému systému, ktorý je podľa vyjadrení ruského prezidenta Vladimira Putina príliš eurocentrický či americkocentrický.
„Vidíme aj to, že tam dochádza k pomerne značnému skresľovaniu faktov a právd. Keď počujeme z úst prezidenta Putina, že to nové spojenectvo, ktoré tam podľa neho vzniká, umožní, že aj menšie krajiny budú chránené proti presadzovaniu záujmov silou ostatných, silnejších krajín, je to určitá irónia. Pretože to je práve to, čo Rusko teraz robí na Ukrajine. Ak by toto malo byť novou normou, musíme sa nad tým vážne zamyslieť a robiť všetko pre to, aby k niečomu takému nedošlo,“ zdôraznil.
Na Bledskom strategickom fóre podľa jeho slov hovorili aj o nutnosti budovať silnejšiu, schopnejšiu a sebavedomú Európu, ktorá bude relevantným aktérom svetového diania a nie je len tým, kto bude musieť prijímať rozhodnutia mocnejších.
Na summite, ktorý v pondelok otvoril čínsky prezident Si Ťin-pching, sa zišlo vyše 20 lídrov vrátane Vladimira Putina a indického premiéra Naréndru Módího. Ruský prezident sa na okraji summitu stretol aj so slovenským premiérom Robertom Ficom. ŠOS podľa Si Ťin-pchinga vytvorila nový model pre medzinárodne vzťahy založený proti vonkajšiemu zasahovaniu do vnútorných záležitostí krajín.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
