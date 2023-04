Pavel, Sunak a Sánchez privítali vstup Fínska do NATO

Praha/Londýn/Madrid 5. apríla (TASR) - Český prezident Petr Pavel, britský premiér Rishi Sunak a predseda vlády Španielska Pedro Sánchez privítali vstup Fínska do NATO. TASR o tom informuje na základe ich vyjadrení na sociálnej sieti.



"Fínsko vstupom to NATO získalo garanciu kolektívnej obrany," napísal Pavel na Twitteri. NATO sa podľa jeho slov posilnilo o krajinu, ktorá je sebavedomá a odhodlaná brániť svoje hodnoty i hodnoty NATO. "Prezident Putin chcel oslabiť Západ a dosiahol pravý opak. Spolu sme silnejší a bezpečnejší," dodal.



Sunak vstup Fínska označil za historický deň pre túto krajinu i Severoatlantickú alianciu. "Je to krok, ktorý zvýši bezpečnosť každého z nás," napísal. Všetky krajiny NATO musia teraz podľa Sunaka uskutočniť kroky potrebné na prijatie Švédska.



Sánchez Fínsko privítal v NATO a dodal, že členské krajiny budú spolupracovať s cieľom brániť bezpečnejší svet a mier. Očakáva, že do NATO čoskoro vstúpi aj Švédsko.



Portugalský premiér António Costa napísal, že NATO si v utorok (4. apríla) pripomenulo 74. výročie svojho založenia a tiež zdôraznil rýchle zavŕšenie procesu prístupu Švédska.



Fínsko sa v utorok oficiálne stalo 31. členskou krajinou NATO. S jeho vstupom súhlasilo minulý týždeň Turecko ako posledná členská krajina.



Fínsko a Švédsko reagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu tým, že v máji 2022 spoločne požiadali o vstup do NATO. Podmienkou vstupu je súhlas všetkých 30 členských krajín. O vstupe Švédska doteraz nerozhodli Turecko a Maďarsko.