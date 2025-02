Pavel: Svet vstupuje do novej éry, AI môže spôsobiť revolúciu

Paríž/Praha 10. februára (TASR) - Umelá inteligencia (AI) môže podľa českého prezidenta Petra Pavla spôsobiť revolúciu a pomôcť k prelomom v zdravotníctve, energetike či vede a vzdelaní, ak bude využívaná zodpovedne. Pavel to povedal v prejave na summite o umelej inteligencii v Paríži, kde zároveň upozornil na možné riziko jej zneužitia, informuje spravodajkyňa TASR.



Svet podľa českého prezidenta vstupuje do novej éry, a to nielen v oblasti technologického pokroku, ale celkového spôsobu žitia. Pavel podotkol, že umelá inteligencia pretvára priemysel, hospodárstvo aj celé spoločnosti, a to rýchlosťou, ktorú si spoločnosť len začína uvedomovať.



Ak bude AI riadená zodpovedne, môže podľa neho zachraňovať životy a skvalitňovať ich, môže optimalizovať využitie energie a chrániť planétu a môže byť tiež revolúciou v prístupe k vede a vzdelaniu. "Verím, že AI môže ľudstvu zvýšiť jeho kapacity tak ako nič predtým, môže tiež otvoriť nové obzory. V Európe by sme do nej mali investovať oveľa viac," povedal Pavel.



Zároveň upozornil, že každý technický skok zo sebou prináša riziko zneužitia. Podotkol, že kriminalita založená na umelej inteligencii stále stúpa. Pripomenul tiež hybridnú vojnu, ktorú sponzorujú niektoré štáty. "Mnohé štáty zneužívajú AI, aby manipulovali svojich obyvateľov a využívajú technológie nie na to, aby zvýšili kapacity, ale aby kontrolovali správanie ľudí a určovali budúcnosť jednotlivcov," upozornil.



Veľká technologická moc podľa jeho slov znamená aj veľkú zodpovednosť. Prezident zdôraznil, že technologické platformy využívajúce AI musia byť čoraz zodpovednejšie, lebo ak by zostali bez kontroly, potom by skreslenie, dezinformácie a manipulácie zdeformovali pravdu. Riešenie podľa Pavla spočíva v spolupráci medzi štátmi, technologickými lídrami a výskumníkmi. "Len vďaka spolupráci je možné zaistiť, že umelá inteligencia spoločnosť neoslabí, ale posilní," dodal v prejave český prezident.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)