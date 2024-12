Pavel telefonoval so Zelenským, hovorili o pokračovaní muničnej inicia

Praha 20. decembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili spolu o potrebe výcviku ukrajinských vojakov či pokračovaní českej muničnej iniciatívy. Pavel to vo štvrtok napísal na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Pár dní pred Vianocami som telefonoval s Volodymyrom Zelenským. Hovorili sme o potrebe výcviku ukrajinských jednotiek aj pokračovaní muničnej iniciatívy tak, aby aj v budúcom roku boli zaistené dodávky delostreleckých granátov. Prezident Ukrajiny sa poďakoval Česku a jeho občanom za dlhotrvajúcu podporu. Vážme si to, že Vianoce, na rozdiel od obyvateľov Ukrajiny, môžeme oslavovať v pokoji a bezpečí," napísal Pavel.



S ukrajinským prezidentom vo štvrtok hovoril aj český premiér Petr Fiala. Na bilaterálnom rokovaní v Bruseli diskutovali o bezpečnostnej situácii na Ukrajine a českej podpore nielen vo vojenskej oblasti, ale napríklad aj o projekte 16 českých firiem, ktoré by mali na Ukrajine rekonštruovať nemocnice. Projekt v hodnote viac než štyri miliardy korún (takmer 160 miliónov eur) bude podľa Fialu financovaný z prostriedkov EÚ.



Ukrajinský prezident o stretnutí s Fialom na sociálnej sieti X vo štvrtok napísal, že je vďačný za komplexnú podporu Ukrajincom v ich boji proti ruskej agresii. Ukrajina podľa Zelenského počíta s tým, že nadchádzajúci rok bude pre jej vzťahy s Českom čo najproduktívnejší. Dodal, že s českým premiérom hovoril najmä o potrebe posilniť ukrajinský systém protivzdušnej obrany. "Posilnenie Ukrajiny a podpora našich vojakov na fronte priblíži koniec vojny a spravodlivý mier pre celú Európu," napísal Zelenskyj.