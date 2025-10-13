< sekcia Zahraničie
Pavel telefonoval so Zelenským, hovorili o pokračovaní českej pomoci
Ukrajinský prezident ocenil všetku pomoc, ktorú Česko Kyjevu od začiatku ruskej invázie poskytlo.
Autor TASR
Praha 13. októbra (TASR) - Český prezident Petr Pavel v pondelok telefonoval s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, ktorý o tom informoval na sociálnej sieti X. Podľa Zelenského spolu hovorili okrem iného o českej muničnej iniciatíve a tiež ďalších možnostiach, ako posilniť Ukrajinu a jej obranu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ukrajinský prezident ocenil všetku pomoc, ktorú Česko Kyjevu od začiatku ruskej invázie poskytlo, a podotkol, že s Pavlom hovorili o jej pokračovaní.
Českého prezidenta informoval o ruských útokoch na ukrajinské mestá, ktoré podľa Zelenského slov denne zasahujú desiatky dronov. „Diskutovali sme o českej iniciatíve na dodávky delostreleckých granátov. Existujú aj iné nápady, ktoré môžu ihneď posilniť Ukrajinu a jej obranu. Dohodli sme sa, že naše tímy to všetko operatívne dohodnú,“ dodal Zelenskyj.
S ukrajinským prezidentom minulý týždeň telefonoval aj predseda ANO Andrej Babiš. Predbežne sa dohodli na tom, že Babiš budúci rok navštívi Ukrajinu a so Zelenským sa stretnú osobne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Ukrajinský prezident ocenil všetku pomoc, ktorú Česko Kyjevu od začiatku ruskej invázie poskytlo, a podotkol, že s Pavlom hovorili o jej pokračovaní.
Českého prezidenta informoval o ruských útokoch na ukrajinské mestá, ktoré podľa Zelenského slov denne zasahujú desiatky dronov. „Diskutovali sme o českej iniciatíve na dodávky delostreleckých granátov. Existujú aj iné nápady, ktoré môžu ihneď posilniť Ukrajinu a jej obranu. Dohodli sme sa, že naše tímy to všetko operatívne dohodnú,“ dodal Zelenskyj.
S ukrajinským prezidentom minulý týždeň telefonoval aj predseda ANO Andrej Babiš. Predbežne sa dohodli na tom, že Babiš budúci rok navštívi Ukrajinu a so Zelenským sa stretnú osobne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)