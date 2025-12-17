< sekcia Zahraničie
Pavel telefonoval so Zelenským, riešili front aj muničnú iniciatívu
Autor TASR
Praha/Kyjev 17. decembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel v stredu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili spolu o pokračujúcej českej podpore Ukrajiny, pokroku v mierových rokovaniach, situácii v Kupiansku i muničnej iniciatíve, informuje TASR.
„Zhodli sa, že je v spoločnom záujme, aby dohoda priniesla Ukrajine dôstojný mier. Prezident Zelenskyj poďakoval Česku a jeho občanom za dlhotrvajúcu podporu,“ uviedol Pražský hrad.
Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X ocenil, že Pavel podrobne sleduje okrem diplomatických úsilí aj situáciu na bojisku. „Diskutovali sme o silnej operácii, ktorú vykonali naši bojovníci v Kupiansku, ktorá jasne demonštrovala skutočnú hodnotu slov prichádzajúcich z Moskvy. Pre nás je veľmi dôležité, aby svet poznal pravdu – Ukrajinci si držia svoje pozície, čo poskytuje správny základ pre diplomatické úsilie, o ktorom sme dnes tiež diskutovali,“ napísal ukrajinský prezident.
Prezidenti hovorili taktiež o českej muničnej iniciatíve, vďaka ktorej sa na Ukrajinu dostalo už 1,8 milióna kusov delostreleckej munície a koncom roka sa očakávajú ďalšie dodávky. „Dohodli sme si ďalšie kontakty a stretnutia. Ďakujeme za vašu pomoc,“ uzavrel Zelenskyj.
