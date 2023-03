Pavel telefonoval so Zelenským, v apríli navštívi Kyjev

Praha/Kyjev 12. marca (TASR) - Nový český prezident Petr Pavel telefonoval v nedeľu so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Dohodol sa s ním, že v apríli navštívi Kyjev. TASR o tom informuje podľa reportáže televízie ČT 24 a vyjadrenia Zelenského zverejnenom na sociálnej sieti Twitter.



"Prezident Zelenskyj požiadal o telefonát, aby mohol zagratulovať pánovi prezidentovi Pavlovi ku zvoleniu. Diskutovali spolu o konkrétnych možnostiach pomoci, ktoré by mohla Česká republika ponúknuť... a tiež o prípadnej návšteve prezidenta Pavla v Kyjeve. Dohodli sa, že by k nej mohlo prísť v apríli," uviedla Pavlova hovorkyňa Markéta Řeháková vo vyjadrení, ktoré odvysielala ČT 24.



Dodala, že konkrétny termín návštevy stanovený nebol a kancelária českého prezidenta ho z bezpečnostných dôvodov zverejňovať ani nechce.



"Telefonoval som s českým prezidentom Pavlom. Zagratuloval som mu k oficiálnemu nástupu do úradu. Načrtol som mu situáciu na fronte a naše bezpečnostné potreby. Hovorili sme o integrácii Ukrajiny do Európskej únie a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci," napísal Zelenskyj na Twitteri.



Dodal, že podpora Česka je pre Ukrajinu v boji proti agresii Ruska kľúčová.



Pavel sa stal v poradí štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky vo štvrtok, keď na Pražskom hrade zložil prezidentský sľub.