Pavel: To, čo sa stalo v Osvienčime, sa nestalo zo dňa na deň

Osvienčim 27. januára (TASR) - To, čo sa stalo v koncentračnom tábore Auschwitz, sa nestalo zo dňa na deň, ale rozvíjalo sa to. Povedal to český prezident Petr Pavel v rozhovore pre Poľskú televíziu, informuje spravodajca TASR.



"Vždy, keď ignorujeme náznaky zmien, umožňujeme, aby sa niečo také stalo opäť," vyhlásil Pavel. Podľa jeho slov musíme pozorne sledovať, čo sa dnes deje. Myslí si, že v súčasnosti sa potláča sloboda slova, ale zároveň sa stretávame s nenávistnými prejavmi a ochrana slobody prejavu sa nesprávne používa na ochranu takýchto aktov.



Český prezident sa obáva, že ignorovanie určitých procesov môže viesť k odcudzeniu celých častí spoločností, čo môže viesť aj ku genocíde. V tomto kontexte pripomenul genocídu v Srebrenici z roku 1995, kde podľa neho nenávisť narástla a premenila sa na čosi nepredstaviteľné.



Na otázku, čo by poradil štátom a organizáciám, Pavel odpovedal, že v prvom rade treba nazývať veci pravým menom. "Keď niekto podnecuje nenávisť, keď to niekto využíva, aby rozdeľoval spoločnosť, musíme jednoznačne od začiatku hovoriť, kto, čo je zdrojom problému," povedal. Ďalej by podľa neho mali štáty rozlišovať obete a agresorov bez obmedzenia sa na rôzne politické záujmy, pri čom spomenul Ukrajinu. "Keď sa nepostavíme nenávisti, môže sa to rozrásť do niečoho väčšieho," povedal prezident. "V NATO sa snažíme analyzovať dostupné spravodajské informácie tak, aby sa situácia nevymkla spod kontroly ako v druhej svetovej vojne," uzavrel.



Český prezident je v Poľsku pri príležitosti osláv 80. výročia oslobodenia nacistického tábora Auschwitz-Birkenau. Na spomienkových podujatiach sa zúčastnili delegácie z desiatok krajín vrátane Slovenska.



Vyhladzovací koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau založili nacisti v roku 1940 a bolo v ňom počas druhej svetovej vojny zavraždených viac než milión ľudí. Tábor oslobodili 27. januára 1945 vojaci 60. armády 1. ukrajinského frontu Červenej armády.



