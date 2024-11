Pavel Trumpovi: Dve percentá HDP na obranu sú len začiatok

Praha 25. novembra (TASR) - Česko si podľa prezidenta Petra Pavla uvedomuje, že zo spojenectva v Severoatlantickej aliancii vyplývajú nielen výhody, ale aj záväzky. Napísal to v liste novozvolenému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý mu poslal minulý týždeň. Podotkol, že dve percentá HDP, ktoré ČR tento rok vynaloží na obranu, budú podľa neho len začiatkom a nie konečným číslom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pavel v úvode listu Trumpovi zablahoželal k opätovnému zvoleniu do funkcie prezidenta Spojených štátov. Vyzdvihol priateľské vzťahy ČR a USA a 25 rokov spojenectva v NATO. Táto transatlantická väzba je podľa neho základom prosperity a bezpečnosti oboch strán Atlantiku a je zásadná aj pre stabilitu ďalších regiónov sveta.



"Česká republika si je plne vedomá toho, že z aliančného spojenectva vyplývajú nielen výhody, ale tiež záväzky. Od začiatku ruskej agresie proti nezávislej Ukrajine vynakladáme maximálne úsilie, aby Rusko aj ďalšie autokratické štáty pochopili, že brutálna agresia nemôže zvíťaziť," napísal Pavel. Dodal, že Ukrajina v rámci českej muničnej iniciatívy tento rok od ČR dostane 500.000 kusov munície veľkého kalibru a dodávky budú pokračovať aj budúci rok.



"Na obranu tento rok vynaložíme dve percentá HDP, pričom toto číslo vidím ako začiatok, nie strop," pokračoval český prezident. Okrem obrany by ČR podľa jeho slov chcela so Spojenými štátmi posilniť spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti či energetiky.



Pavel v liste poukázal na USA ako na symbol a obhajcu slobody a pripomenul, že pred 35 rokmi sa k slobodným krajinám pridala aj ČR a ďalšie štáty strednej a východnej Európy. Rusko sa v súčasnosti podľa jeho slov snaží tento stav zmeniť. Budúci vývoj vo východnej Európe bude mať podľa neho nesporné globálne dôsledky.



"V Indo-Pacifiku zdieľame úsilie zachovať v Taiwanskom prielive mier a zaistiť stabilitu a dodržiavanie medzinárodného práva v Juhočínskom mori. Je to predovšetkým ruská agresia a spolupráca ďalších autokratických štátov, ktoré hrozia zvrátiť postavenie USA a Západu vo svete a ktorým sa musia demokratické štáty spoločne postaviť," zdôraznil český prezident. Dodal, že jasná a silná demonštrácia transatlantickej jednoty môže posilniť globálnu stabilitu a priniesť mier a prosperitu.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)