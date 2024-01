Pavel: Tvrdiť, že vojna je len na východe Ukrajiny, je klamanie ľudí

Praha 29. januára (TASR) - Skresľovať situáciu na Ukrajine tým, že vojna je len na jej východe, je podľa českého prezidenta Petra Pavla vážnym klamaním verejnosti. Vyhlásil to v pondelok počas rozhovoru v Českom rozhlase. Reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica, podľa ktorého sa v Kyjeve žije normálny život, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na Ukrajine nepochybne vojna je. To, že v Kyjeve po väčšinu času beží normálny život, je pravda. Ale bohužiaľ ten normálny život je prerušovaný tým, že prilietavajú rakety a neriadené strely, ktoré zabíjajú ľudí," povedal Pavel.



Hoci to podľa neho na prvý pohľad môže vyzerať ako bežný mierový život, je to vojna, nie normálne situácia. "Skresľovať to tým, že vojna alebo špeciálna operácia, ako ju nazývajú Rusi, je len na východe Ukrajiny, je vážnym klamaním verejnosti," dodal český prezident.



Zdôraznil, že hoci Západ môže byť do určitej miery unavený neustálym počúvaním o nevyhnutnosti podporovať Ukrajinu, je potrebné si uvedomiť, že v tomto konflikte ide o to, ako bude v budúcnosti vyzerať európska aj globálna bezpečnosť. Ak Rusko uspeje a bude kontrolovať celé územie Ukrajiny, podľa Pavla ho to utvrdí v tom, že môže napadnúť inú suverénnu krajinu a silou si vymôcť svoj záujem. "Ak nechceme žiť v takom svete, a verím tomu, že väčšina našich obyvateľov nechce, nezostane nám nič iné, než sa proti takému zlu postaviť," povedal prezident ČR.



V súvislosti s pokračovaním pomoci Ukrajine by sa podľa neho mala Európa pripraviť na možnosť, že nadchádzajúce prezidentské voľby v Spojených štátoch vyhrá Donald Trump. Ak by sa potom stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a uzavrel by s ním nejakú dohodu, ktorá by podľa Pavla nemusela byť výhodná pre Ukrajinu ani pre Európu, Európa sa s tým bude musieť vysporiadať. Preto je podľa neho lepšie sa vopred pripraviť.



Prezident Pavel reagoval aj na slová českých opozičných politikov o tom, že chcú mier a nechcú sa pripravovať na vojnu. "Ak budeme len tvrdiť, že chceme mier, pred násilím nás to neubráni," povedal Pavel. Dodal, že v záujme zachovania mieru je nutné byť na vojnu pripravený.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)