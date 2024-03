Pavel udelil Clintonovi Rad T.G.Masaryka za zásluhy rozvoja demokracie

Praha 12. marca (TASR) - Český prezident Petr Pavel udelil americkému exprezidentovi Billovi Clintonovi štátne vyznamenanie Rad Tomáša Garrigue Masaryka 1. triedy za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Prezident Clinton sa zásadným spôsobom zaslúžil o presadzovanie demokracie a stability v strednej a východnej Európe v súvislosti s rozšírením NATO v roku 1999 o Česko, Poľsko a Maďarsko," uviedol šéf kancelárie Pražského hradu k dôvodom udelenia vyznamenania.



"Ste nepochybne osobnosťou, ktorá sa zapísala do novodobých dejín ČR a tiež celého regiónu. Keď sa pozrieme do histórie, môžeme oveľa lepšie, než v dobe, keď sa historické okamihy dejú, posúdiť, ktorý z nich bol úspechom, neúspechom a ktorý bol využitou či naopak premárnenou príležitosťou. Som presvedčený o tom, že vstup ČR a našich susedov do NATO v roku 1999 a celé obdobie, ktoré nasledovalo, bolo jednoznačne úspechom a pokračuje úspechom a bolo tiež príležitosťou, ktorú sme využili," povedal Clintonovi Pavel.



Pripomenul, že rozhodnutie rozšíriť NATO o ďalšie štáty nebolo jednoduché. Vyžadovalo si podľa neho odhodlanie zúčastnených, ale aj dobrú víziu a odvahu rozhodnutie presadiť. Clinton podľa neho tieto vlastnosti mal.



Český prezident tiež zdôraznil dôležitosť vedúcej úlohy Spojených štátov medzi demokratickými krajinami. Dodal, že ich vedenie, odvaha a vízia je potrebná rovnako ako v minulosti. "Očakávame, že aj vaši nástupcovia budú vidieť dôležitosť NATO a transatlantickej väzby," doplnil Pavel.



Clinton je už nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania ČR, Radu bieleho leva, ktoré mu v roku 1998 udelil vtedajší český prezident Václav Havel.