Pavel udelil prvé milosti v úrade, dovedna dostal vyše 700 žiadostí

Praha 30. júla (TASR) - Český prezident Petr Pavel udelil prvýkrát vo funkcii hlavy štátu milosti. Od začiatku roka, odkedy žiadosti vybavuje Kancelária prezidenta republiky (KPR), ich na hrad prišlo viac než 700. Pavel vyhovel štyrom z nich - dvom matkám, cudzincovi a Čechovi odsúdenému v zahraničí. V utorok to oznámila jeho kancelária, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zvyšok trestu v rozsahu necelých 300 dní odpustil 29-ročnej žene, ktorá má tri neplnoleté deti od troch do siedmich rokov. Odsúdená bola za menej závažnú majetkovú trestnú činnosť a spôsobenú škodu vo výške necelých 13.000 korún (511 eur). Prezident podľa hradu prihliadol najmä na potrebu zaistenia starostlivosti o deti.



Podobne zvyšok trestu odpustil 36-ročnej žene, ktorá sa pred uväznením starala o sedem svojich detí vo veku od dvoch do deviatich rokov. Odsúdená bola za krádeže a neoprávnené podnikanie, ktorého sa dopúšťala pred desiatimi až 12 rokmi. Starostlivosť o deti prevzal ich otec, podľa KPR ale hrozí, že mu budú odobrané.



Milosť dostal aj 36-ročný cudzinec, ktorý v Česku dlhodobo žije, študuje a pracuje. Za šoférovanie pod vplyvom alkoholu, pri ktorom narazil do dvoch zaparkovaných áut, dostal peňažný trest a zákaz šoférovania na dva roky. Vymeraný trest, podobne ako vzniknutú škodu, uhradil. Okrem toho mu ale hrozilo, že by mohol prísť o povolenie na pobyt, čo by preňho bol podľa hradu oveľa väčší trest.



Poslednú z udelených milostí dostal 76-ročný Čech, ktorého v zahraničí odsúdili za pašovanie drog na 27 rokov väzenia. KPR podotkla, že vzhľadom na jeho vek by to bol de facto doživotný trest. Pavel podľa jeho kancelárie prihliadol k tomu, že v ČR je za rovnaký trestný čin sadzba od osem do 12 rokov. Osem rokov strávených za mrežami, z toho časť v českom väzení, mu uplynie v novembri.



Milosti v Česku od tohto roka vybavuje KPR, počas pôsobenia Pavlovho predchodcu Miloša Zemana táto agenda spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Na hrad posúvali len tie žiadosti, ktoré splnili podmienky nastavené exprezidentom, ktorý za desať rokov vo funkcii udelil 26 milostí.