Pavel: Ukrajina by mala hneď po skončení vojny vstúpiť NATO

Praha 1. februára (TASR) - Ukrajina by sa mala stať členskou krajinou Severoatlantickej aliancie, "akonáhle sa skončí táto vojna". V rozhovore pre britskú stanicu BBC, ktorý bol zverejnený v stredu, to povedal novozvolený český prezident Petr Pavel. Vysvetlil, že Ukrajina bude po vojne na členstvo v NATO "morálne aj prakticky pripravená", informuje TASR.



"Ukrajinská armáda bude pravdepodobne najskúsenejšou armádou v Európe. Ukrajina si zaslúži byť súčasťou spoločenstva demokratických krajín," uviedol.



Pavel v prvom odvysielanom rozhovore pre medzinárodné médiá od svojho sobotňajšieho zvolenia za prezidenta ČR vyhlásil, že by nemali existovať "takmer žiadne limity" ohľadne dodávok západných zbraní Ukrajine. Poznamenal, že preňho "nie je tabu" ani dodanie stíhačiek. Zároveň však skonštatoval, že si nie je istý, či by boli doručené včas.



"Som hrdý na to, že moja krajina bola jednou z prvých, ktoré Ukrajine poskytli výraznú vojenskú pomoc," povedal Pavel pre BBC. Česká republika bola prvou západnou krajinou, ktorá Kyjevu dodala tanky a bojové vozidlá pechoty – tanky T-72 a BMP-1 sovietskej výroby. Išlo o súčasť série dodávok ťažkých zbraní, ktoré sa údajne začali už začiatkom marca 2022, uvádza BBC.



V súvislosti s dodávkami moderných tankov, ktoré Ukrajine nedávno prisľúbili Spojené štáty či Nemecko, Pavel povedal, že vzhľadom na značné personálne aj technické zdroje Ruska to stále nie je dosť.



Ukrajina požiadala o 300 tankov a Západ zatiaľ prisľúbil, že ich dodá minimálne 120. Pavel však dúfa v urýchlenie týchto dodávok, a to najmä v prípade očakávanej jarnej ofenzívy Ruska. Čo sa týka obáv niektorých krajín, najmä Nemecka, že Moskva bude považovať navýšené dodávky zbraní za eskaláciu konfliktu, zdôraznil, že "nemáme inú alternatívu".



"Ak necháme Ukrajinu bez pomoci, s najväčšou pravdepodobnosťou túto vojnu prehrá. A ak prehrá, prehráme my všetci," varoval.



"Naše mestá neničí ruské delostrelectvo ani rakety. Ale naša budúcnosť môže byť zničená, ak nebudeme podporovať Ukrajinu do úspešného konca tohto konfliktu," povedal.



Pavel zhodnotil, že ak bude čo i len najmenšia šanca na uskutočnenie mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, je potrebné tento proces podporiť. "Nateraz však z ruskej strany takéto signály nebadať," uviedol.



"Koniec vojny je výlučne v rukách Ruska. Prezident (Vladimir) Putin musí spraviť jedno jediné rozhodnutie – stiahnuť svoje sily z Ukrajiny. A vojna sa skončí," povedal Pavel, ktorý sa v roku 2015 stal vôbec prvým predsedom Vojenského výboru NATO z postkomunistickej krajiny.