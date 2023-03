Pavel: Ukrajina má na protiútok len jeden pokus

Praha 20. marca (TASR) - Ukrajina má len jeden pokus na to, aby spustila protiofenzívu. Povedal to v pondelok český prezident Petr Pavel pre poľský denník Rzeczpospolita.



"Som presvedčený, že Ukrajina bude mať len jeden pokus na to, aby spustila rozsiahlu protiofenzívu," povedal český prezident. Zlyhanie v pokuse o protiútok spôsobí obrovské ťažkosti pri získavaní financií pre druhý pokus a spojencov Ukrajiny po ďalšej zime zasiahne únava z vojny.



Únava z vojny podľa jeho slov nie je len vyčerpaním ľudských zdrojov a vybavenia, a ničenie infraštruktúry na Ukrajine, ale vzťahuje sa aj na únavu v krajinách, ktoré poskytujú pomoc. "Udržať pomoc na súčasnej úrovni bude po ďalšej zime mimoriadne náročné," povedal český prezident.