Pavel: Ukrajina potrebuje vidieť, že raz bude vítaná v NATO

Vilnius/Praha 11. júla (TASR) - Ukrajina potrebuje vidieť svetlo na konci tunela a musí cítiť motiváciu, že raz bude vítaná v rodine NATO. Pred začiatkom aliančného summitu vo Vilniuse to vyhlásil český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR.



Za ideálne by považoval, ak by dnes mohli Ukrajine povedať, že v okamihu, keď skončí vojna, sa začnú prístupové rokovania o členstve v NATO. Aliančný summit podľa neho zrejme skončí nejakou formou kompromisu.



Pavel však zdôraznil, že Spojené štáty prišli krátko pred začiatkom summitu s novým znením deklarácie, ktoré je podľa neho pre mnohých nezrozumiteľné. Očakáva preto, že ho americká delegácia vysvetlí.



"Prezident Biden zmienil, že je pripravený poskytnúť Ukrajine rovnaké garancie ako Izraelu, čo by ale v dôsledku boli možno vyššie garancie, než je článok päť NATO. Takže som naozaj zvedavý, s čím americká delegácia príde," povedal český prezident.



Ako doplnil, garancie, ktoré USA poskytujú Izraelu, v podstate znamenajú kolektívnu obranu, čiže ak by bol Izrael napadnutý, Spojené štáty mu poskytnú akúkoľvek pomoc.