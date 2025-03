Pavel: Ukrajina smeruje k nutnému kompromisu

Praha/Kyjev 21. marca (TASR) - Ukrajina podľa českého prezidenta Petra Pavla smeruje k cieľu, ktorý bude obsahovať nevyhnutný kompromis, s čím sa už v podstate vyrovnala. Povedal to v piatok na záver svojej návštevy na Ukrajine. Po rokovaní s tamojším prezidentom aj premiérom podotkol, že v porovnaní so svojou poslednou návštevou pred dvomi rokmi zaznamenal u politikov väčší pokoj, informuje spravodajkyňa TASR.



"Napriek tomu, že vojna už trvá štvrtý rok a situácia sa na fronte nevyvíja pre Ukrajinu úplne priaznivo, zaznamenal som výrazne väčší pokoj, než to bolo pred takmer dvomi rokmi," povedal Pavel s tým, že v tom čase existovala veľká nervozita ohľadom ďalšieho vývoja a ďalšej podpory Ukrajiny.



"Dnes, s tým, že už sa začali rokovania o prímerí, o možnej mierovej dohode, s vyjadrením jednoznačnej podpory nielen EÚ, ale aj koalície ochotných, si myslím, že Ukrajina smeruje s veľkým odhodlaním k cieľu, s ktorým sa viac-menej už vyrovnala. Tým mám na mysli cieľ, ktorý bude obsahovať nejaký nevyhnutný kompromis," spresnil český prezident.



Popoludní sa stretol aj s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom, ktorý na sociálnej sieti X napísal, že Ukrajina má záujem prilákať české investície. Ocenil tiež českú záštitu nad Dnepropetrovskou oblasťou a podporu Česka na ceste Ukrajiny do EÚ. Pavel potom okrem iného navštívil aj miesto, kde sa montujú české pušky BREN 2.



"Mimoriadne som ocenil to, že sme názorovo tak blízko, aby sme mohli hovoriť úplne k veci. Riešili sme vzájomnú spoluprácu, v akých projektoch môžeme urobiť viac, ktoré naše firmy môžu spolupracovať viac než doteraz," priblížil rokovanie s ukrajinskými politikmi Pavel. Na sieti X neskôr napísal, že na Ukrajinu prišiel preto, aby aj v dobe dynamických zmien vo svete zdôraznil, že česká podpora bude pokračovať a že sa ČR chce podieľať na povojnovej obnove krajiny.



Pavel svoju druhú návštevu Ukrajiny začal vo štvrtok v Odese, ktorá sa počas jeho prítomnosti v meste stala terčom ruského dronového útoku. V piatok ráno pricestoval vlakom do Kyjeva, kde sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým podpísal vyhlásenie o strategickom partnerstve. ČR sa v ňom podľa Pavla zaviazala k ďalšiemu prehlbovaniu spolupráce či k podpore cesty Ukrajiny do EÚ.



Okrem toho Zelenskému symbolicky odovzdal vojenský vrtuľník Black Hawk, na ktorý sa zložili Česi a Slováci. Na sociálnej sieti X podotkol, že občianska zbierka na vrtuľník je celosvetovo jedinečnou ukážkou podpory.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)