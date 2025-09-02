< sekcia Zahraničie
Pavel: Útok na Babiša bol zbabelý, treba si dávať pozor na rétoriku
Prezident poukázal na to, že spoločnosť sa už dlhšiu dobu polarizuje do nezmieriteľných táborov.
Autor TASR
Praha/Bled 2. septembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel odsúdil ako zbabelý pondelkový útok na predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša. Fyzické útoky sú podľa jeho slov neprípustné. Apeloval na ľudí, aby si dávali pozor na to, ako sa vyjadrujú, lebo nenávistná rétorika môže často prerásť do fyzickej akcie. Povedal to počas návštevy Slovinska, kde sa zúčastňuje na Bledskom strategickom fóre, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„S predsedom hnutia ANO som bol aspoň formou SMS v kontakte. V princípe také správanie odsudzujem ako zbabelé. Kohokoľvek fyzicky napadnúť, a ešte k tomu zozadu, je zle. A to aj v bežnom živote, nieto v politike, je niečo také absolútne neprípustné. Nechcem špekulovať, do akej miery je to výsledkom vyhrotenej volebnej kampane, ale všetci vieme, že nenávistná rétorika môže veľmi často prerásť do konkrétnej fyzickej akcie. Mali by sme si všetci dávať pozor na to, akým spôsobom sa vyjadrujeme a predovšetkým v tak vypätej atmosfére, akou je posledný predvolebný mesiac,“ povedal Pavel. Dodal, že akékoľvek násilie tohto druhu je nutné odsúdiť, nech sa týka kohokoľvek.
Prezident poukázal na to, že spoločnosť sa už dlhšiu dobu polarizuje do nezmieriteľných táborov. Upozornil, že niektoré strany dokonca hovoria o nutnosti zmeny režimu. Väčšina obyvateľov Česka však podľa neho chce zachovať demokraciu so všetkými jej výdobytkami. Podľa Pavla je dôležité, aby spolu ľudia nebojovali, ale dokázali konfrontovať jeden druhého s odlišnými názory so snahou dospieť k niečomu spoločnému. Len tak sa podľa neho dokáže krajina posunúť vpred.
Na šéfa hnutia ANO v pondelok počas stretnutia s voličmi zaútočil muž a niekoľkokrát ho udrel po hlave barlou. Babiš potom absolvoval vyšetrenia v nemocnici. Polícia útočníka zadržala a stíha ho pre podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a z výtržníctva.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„S predsedom hnutia ANO som bol aspoň formou SMS v kontakte. V princípe také správanie odsudzujem ako zbabelé. Kohokoľvek fyzicky napadnúť, a ešte k tomu zozadu, je zle. A to aj v bežnom živote, nieto v politike, je niečo také absolútne neprípustné. Nechcem špekulovať, do akej miery je to výsledkom vyhrotenej volebnej kampane, ale všetci vieme, že nenávistná rétorika môže veľmi často prerásť do konkrétnej fyzickej akcie. Mali by sme si všetci dávať pozor na to, akým spôsobom sa vyjadrujeme a predovšetkým v tak vypätej atmosfére, akou je posledný predvolebný mesiac,“ povedal Pavel. Dodal, že akékoľvek násilie tohto druhu je nutné odsúdiť, nech sa týka kohokoľvek.
Prezident poukázal na to, že spoločnosť sa už dlhšiu dobu polarizuje do nezmieriteľných táborov. Upozornil, že niektoré strany dokonca hovoria o nutnosti zmeny režimu. Väčšina obyvateľov Česka však podľa neho chce zachovať demokraciu so všetkými jej výdobytkami. Podľa Pavla je dôležité, aby spolu ľudia nebojovali, ale dokázali konfrontovať jeden druhého s odlišnými názory so snahou dospieť k niečomu spoločnému. Len tak sa podľa neho dokáže krajina posunúť vpred.
Na šéfa hnutia ANO v pondelok počas stretnutia s voličmi zaútočil muž a niekoľkokrát ho udrel po hlave barlou. Babiš potom absolvoval vyšetrenia v nemocnici. Polícia útočníka zadržala a stíha ho pre podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a z výtržníctva.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)