Pavel: Útok na Fica ukazuje, kam môže viesť prehlbovanie agresivity

Praha 15. mája (TASR) - Útok na slovenského premiéra Roberta Fica by mal byť podľa českého prezidenta Petra Pavla varovaním, kam až môže viesť prehlbovanie agresivity v spoločnosti. Napísal to v reakcii na aktuálne udalosti na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Útok na Roberta Fica je jednoznačne odsúdeniahodný, nech už bol motivovaný čímkoľvek. Mal by byť pre nás varovaním, kam až môže viesť prehlbovanie nevraživosti a agresivity v spoločnosti. Robertovi Ficovi prajem, aby z tohto incidentu vyšiel bez následkov," napísal Pavel.



K útoku sa vyjadrila aj predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová. "Akákoľvek forma politicky motivovaného násilia je absolútne neprijateľná," napísala na sieti X. Ficovi zaželala skoré uzdravenie bez trvalých následkov.



Situáciu vo vzťahu k útoku na predsedu slovenskej vlády sleduje aj česká polícia. "Vyhodnocujeme prípadné riziká a tým prispôsobujeme všetky opatrenia vo vzťahu k našim chráneným osobám aj objektom," uviedla a dodala, že konkrétne opatrenia komentovať nebude.



Fica v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali. Priestor pred Domom kultúry v Handlovej, kde sa zasadnutie vlády konalo, evakuovali.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)