Pavel: Uznanie štátu bez predpokladov na jeho existenciu nedáva zmysel

Praha 22. mája (TASR) - Uznanie štátu bez predpokladov na jeho existenciu nedáva zmysel, je to skôr politické gesto podpory. ČR síce vidí riešenie pre Palestínčanov v takzvanom dvojštáte, jeho vznik však musí byť predmetom detailných rokovaní. V reakcii na vyhlásenia viacerých európskych krajín o uznaní Palestíny to v stredu povedal český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tým, že niekto Palestínsky štát uzná, ten štát nevznikne. Jedine vtedy, keď vznikne funkčný model, ktorý bude podporovaný väčšou skupinou významných štátov, potom také uznanie bude dávať aj praktický zmysel," povedal Pavel.



Podotkol, že Gaza je v súčasnosti v troskách, nálady obyvateľstva Gazy sú skôr radikálne než zamerané na budovanie mierového súžitia a situácia na Západnom brehu tiež nie je stabilná a nie sú tam zárodky na fungujúcu štátnosť. Prístup ČR je preto podľa neho racionálny.



Český premiér Petr Fiala v rozhovore pre denník Blesk v stredu uviedol, že ČR palestínsku štátnosť uznať neplánuje. Nie je podľa neho jasné, kto by krajinu zastupoval a kde presne by mala hranice.



Premiéri Nórska, Španielska a Fínska v stredu oznámili, že od 28. mája uznajú Palestínu ako samostatný štát a dúfajú, že sa k nim pridajú aj ďalšie štáty. Izrael toto ich rozhodnutie kritizoval. Reagoval na to aj Biely dom, podľa ktorého by Palestínsky štát mal byť výsledkom rokovaní a nie jednostranného uznania.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)