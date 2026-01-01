< sekcia Zahraničie
Pavel v prejave vyzval k súdržnosti. Nepodľahnite populizmu, odkázal
ČR podľa jeho slov patrí k najbezpečnejším krajinám na svete, a tiež k najštedrejším, ak ide o dobročinnosť a charitu.
Autor TASR
Praha 1. januára (TASR) - Český prezident Petr Pavel v novoročnom prejave vyzval k tomu, aby ľudia neplytvali silu na konflikty, ktoré nič neprinesú, ale, naopak, aby hľadali to, čo majú spoločné. Apeloval k väčšej súdržnosti a zdôraznil rolu mladých v spoločnosti, ktorým by mal byť podľa neho daný väčší priestor pri rozhodovaní. Zároveň by si prial, aby si Česi viac verili. Vo štvrtkovom prejave tiež zdôraznil, že sa bude zaujímať o to, či vláda nerobí kroky, ktoré by ohrozili demokraciu a bezpečnosť Česka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V súlade s prezidentským sľubom sa budem po celú dobu zaujímať, či vláda a jednotliví ministri napĺňajú svoj sľub a či nerobia kroky, ktoré môžu ohroziť našu demokraciu, jej inštitúcie, našu bezpečnosť alebo spolupatričnosť so slobodným svetom,“ podotkol prezident.
ČR podľa jeho slov patrí k najbezpečnejším krajinám na svete, a tiež k najštedrejším, ak ide o dobročinnosť a charitu. Pripomenul príklady úspešných Čechov vo vede, športe či biznise. Všetko dobré si však Česi podľa jeho slov občas nechajú pokaziť svojím sklonom k nespokojnosti. Zdôraznil, že by si mali viac veriť a tiež si navzájom dôverovať.
Dotkol sa tiež témy rozdelenej spoločnosti, v ktorej Česi podľa jeho slov plytvajú silami na konflikty, z ktorých nič užitočné neplynie. Zdôraznil, že oživenie dôvery v spoločnosti však nemožno čakať od politikov. Politika je podľa jeho slov založená na strete názorov a spor je najjednoduchšou cestou, ako v nej zaujať.
„Nech každý z nás zvládne nepodľahnúť ľúbivému populizmu. Nech každý zvládne zdvihnúť oči od extrémov, ktoré denne vidí na sociálnych sieťach a pozrie sa na veci okolo seba triezvejšie a uvážlivejšie. Potom uvidí, že všetci túžime po veľmi podobných veciach... Nedáva zmysel, aby sa nezhoda stala mottom našej krajiny. Mali by sme sa, naopak, oveľa viac snažiť znovu pomenúvať to, čo máme spoločné,“ podotkol Pavel.
V prejave tiež vyzdvihol generáciu mladých, ktorej podľa jeho slov nie je ľahostajné, čo sa v spoločnosti deje. „Načúvajme mladým, dajme im priestor prichádzať s nápadmi, ale aj možnosť rozhodovať,“ apeloval na svojich rovesníkov. Ľuďom do roku 2026 poprial zdravo optimistický pohľad na svet a čo najmenej zbytočnej skepsy.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
