Pavel: V tejto voľbe vyhrala pravda, dôstojnosť a pokora

Praha 28. januára (TASR) - Nevidím víťazov či porazených, v týchto voľbách vyhrali hodnoty, ako sú pravda, dôstojnosť a pokora. Som pripravený ich na Pražský hrad vrátiť. Povedal to Petr Pavel na tlačovej konferencii vo svojom volebnom štábe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Poďakoval sa všetkým, ktorí ho volili, ale aj tým, ktorí ho nevolili, avšak prišli k voľbám. Ocenil, že im záleží na demokracii. "Rozumiem tomu, že sa mnohí cítia sklamaní, že ich favorit nevyhral. V tejto krajine nevidím víťazov či porazených voličov, ale vyhrali hodnoty, ako sú pravda, dôstojnosť a pokora," dodal s tým, že je pripravený ich vrátiť na Pražský hrad.



"Ale nezvládnem to sám," povedal s tým, že je potrebné presvedčiť všetkých, že návrat k týmto hodnotám pomôže zlepšiť kvalitu života v Česku. "Vy ste mi dnes pomohli urobiť prvý krok na ceste k zmene," doplnil.



Podľa Pavla by občania mali chcieť, aby v ČR nebola "blbá nálada", ako to kedysi povedal Václav Havel, ale aby Česko bolo republikou pohody. "Myslím si, že na to máme a že to dokážeme," uviedol budúci český prezident.



"Za úspech vykonávania funkcie prezidenta budem považovať len náš spoločný úspech," doplnil na záver. Povedal, že väčšinu času nechce byť na Pražskom hrade, ale v podhradí medzi občanmi. Chce s nimi komunikovať o ich konkrétnych problémoch. "Nevidím osobu prezidenta ako niekoho, kto stojí na piedestáli," vysvetlil svoj zámer cestovať za občanmi.



Na otázku, či mu už telefonoval jeho protikandidát Andrej Babiš, odpovedal, že nevie. "Vzhľadom na to, že na Andreja číslo nemám, tak neviem, či mi volal," povedal.



To, že získal viac hlasov ako dosluhujúci prezident Miloš Zeman v oboch voľbách, ho teší. "Ale beriem to ako veľký záväzok. V našej spoločnosti sú veľké očakávania," zhodnotil svoj výsledok.



Novozvolený prezident povedal, že je pripravený vecne komunikovať s každým, kto ponúka konštruktívne riešenia. "Je jedno, či bude z vládneho tábora alebo z opozície," vysvetlil Pavel.



Avizoval, že do jeho štábu príde aj český premiér Petr Fiala. Ten mu už prostredníctvom médií zagratuloval.



Petr Pavel bude v poradí druhým prezidentom, ktorého si občania ČR zvolili v priamej voľbe. Prvýkrát si Česi vyberali hlavu štátu v roku 2013, predtým ho volil parlament.