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Pavel varoval pred podkopávaním dôvery v justíciu
ÚS ČR podľa vlády Andreja Babiša prekročil svoje právomoci, keď vydal predbežné opatrenie, ktorým prezidentovi Petrovi Pavlovi umožnil účasť na summite Severoatlantickej aliancie v Ankare.
Autor TASR
Praha 21. júla (TASR) - Český prezident Petr Pavel varoval pred podkopávaním dôvery v demokratické inštitúcie a justíciu. Reagoval tak na vyjadrenie českej vlády o Ústavnom súde (ÚS) ČR, ktoré sa týkalo kompetenčného sporu medzi kabinetom a hlavou štátu. Vláda premiéra Andreja Babiša vo svojom stanovisku hovorila o prekročení právomocí či súdnom aktivizme. Podľa Pavla takéto slová nie sú dobrým signálom pre verejnosť. Stanica ČT24 informovala, že prezident to povedal v utorok na konferencii pri príležitosti vydania správy Európskej komisie o právnom štáte za rok 2025, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ak počúvame vyjadrenia na adresu súdov, že sú zaujaté, že prípady, ktorými sa zaoberajú, sú spolitizované, že sú aktivistické, tak to nie je dobrý signál pre verejnosť, aby mala dôveru vo svoj právny štát,“ zdôraznil prezident.
ÚS ČR podľa vlády Andreja Babiša prekročil svoje právomoci, keď vydal predbežné opatrenie, ktorým prezidentovi Petrovi Pavlovi umožnil účasť na summite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Vláda vo svojom stanovisku, ktoré v pondelok prezentoval český minister spravodlivosti Jeroným Tejc, uviedla, že pri vydaní predbežného opatrenia bolo porušené právo na spravodlivý proces, lebo vláda nemala podľa ministra žiadnu možnosť sa k veci vyjadriť.
Súd by mal podľa kabinetu Pavlov návrh zamietnuť. Vláda okrem toho podala návrh, aby bol z ďalšieho konania o tomto prípade vylúčený sudca spravodajca. „Došlo k bezprecedentnému prejavu súdneho aktivizmu. V tejto súvislosti nám nezostalo nič iné, než podať návrh na vylúčenie sudcu spravodajcu Pavla Šámala z ďalšieho konania o merite veci,“ vyhlásil v pondelok Tejc.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Ak počúvame vyjadrenia na adresu súdov, že sú zaujaté, že prípady, ktorými sa zaoberajú, sú spolitizované, že sú aktivistické, tak to nie je dobrý signál pre verejnosť, aby mala dôveru vo svoj právny štát,“ zdôraznil prezident.
ÚS ČR podľa vlády Andreja Babiša prekročil svoje právomoci, keď vydal predbežné opatrenie, ktorým prezidentovi Petrovi Pavlovi umožnil účasť na summite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Vláda vo svojom stanovisku, ktoré v pondelok prezentoval český minister spravodlivosti Jeroným Tejc, uviedla, že pri vydaní predbežného opatrenia bolo porušené právo na spravodlivý proces, lebo vláda nemala podľa ministra žiadnu možnosť sa k veci vyjadriť.
Súd by mal podľa kabinetu Pavlov návrh zamietnuť. Vláda okrem toho podala návrh, aby bol z ďalšieho konania o tomto prípade vylúčený sudca spravodajca. „Došlo k bezprecedentnému prejavu súdneho aktivizmu. V tejto súvislosti nám nezostalo nič iné, než podať návrh na vylúčenie sudcu spravodajcu Pavla Šámala z ďalšieho konania o merite veci,“ vyhlásil v pondelok Tejc.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)