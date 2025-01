Pavel vníma návrat Trumpa do Bieleho domu najmä ako príležitosť

Praha/Podgorica 21. januára (TASR) - Podľa českého prezidenta Petra Pavla je zásadné, ako sa nový americký prezident Donald Trump postaví k vojne na Ukrajine či k ekonomickým vzťahom s Európou. Zmenu v Bielom dome vidí ako príležitosť. Povedal to v utorok počas oficiálnej návštevy Čiernej Hory, informuje spravodajkyňa TASR na základe stanice ČT24.



Pavel vyzval ľudí, aby sa na zmenu pozerali pozitívne. "Môžeme to vnímať ako chvíľu očakávania, s čím nová administratíva príde. Obzvlášť v súvislosti s riešením vojny na Ukrajine a tiež, aký bude prístup novej administratívy v ekonomickým témach vo vzťahu k Európe. Pretože tieto otázky pre nás budú v blízkej budúcnosti dôležité," dodal.



Predseda českej vlády Petr Fiala v pondelok, kedy sa konala inaugurácia nového amerického prezidenta, Trumpovi na sociálnej sieti X gratuloval a vyjadril presvedčenie, že vzťahy Česka so Spojenými štátmi sa budú naďalej úspešne rozvíjať. USA sú podľa jeho slov pre Česko kľúčovým spojencom v oblasti bezpečnosti aj obchodných vzťahoch.