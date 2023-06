Pavel vo Viedni: Vzťahy ČR a Rakúska sú najlepšie v histórii

Viedeň/Praha 1. júna (TASR) - Vzťahy Česka a Rakúska sú podľa českého prezidenta Petra Pavla najlepšie v histórii. Uviedol to na sociálnej sieti Twitter počas prvej oficiálnej návštevy Viedne vo funkcii hlavy štátu. Zdôraznil pritom, že nejde o zdvorilosť, ale o odraz reality. Vo štvrtok ho v Hofburgu s vojenskými poctami privítal rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, informuje spravodajkyňa TASR.



Pavel vyzdvihol, že sa s rakúskym prezidentom stretol od svojho zvolenia už štvrtýkrát. Česko s Rakúskom podľa jeho slov spája spoločná história aj budúcnosť. "Chceme rozvíjať našu príkladnú cezhraničnú spoluprácu medzi krajmi, obcami, záchrannými systémami a v ďalších oblastiach zdravotníctva a cestovného ruchu," spresnil Pavel.



ČR a Rakúsko budú podľa neho naďalej úzko spolupracovať v koordinácii pomoci Ukrajine a budú tiež hľadať jednotný postoj k Číne.



Prezidenti sa prvýkrát stretli súkromne v marci pred Pavlovou inauguráciou, keď Van der Bellen pricestoval do Prahy na rozlúčkovú návštevu krátko pred skončením mandátu Miloša Zemana.



Popoludní čaká Pavla stretnutie s predsedom rakúskej Národnej rady Wolfgangom Sobotkom a následne aj s ministerkou obrany Klaudiou Tannerovou.



Podľa agentúry APA má Pavel s rakúskymi predstaviteľmi hovoriť aj o ponuke českých cvičných lietadiel L-39NG pre rakúsku armádu. Tá aktuálne rieši, čím nahradí dosluhujúce stroje a zvažuje aj nákup českých lietadiel.



Pavel pricestoval do Viedne vlakom v stredu večer. Tento spôsob dopravy označil za ideálny, pretože mu podľa jeho slov poskytol čas na zodpovedanie otázok novinárov, pričom mohol pozorovať okolitú krajinu.



Český prezident návštevou Rakúska zakončí sériu úvodných zahraničných ciest do susedných krajín. Slovensko bolo už tradične prvé, kam zvolený prezident pricestoval. Krátko nato navštívil Poľsko a Nemecko. Okrem toho spoločne so slovenskou prezidentkou v apríli navštívil Ukrajinu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)