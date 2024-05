Pavel: Podpora Ukrajiny nevylučuje hľadať riešenie konca konfliktu

Praha 15. mája (TASR) - Vojenská podpora Ukrajiny nevylučuje hľadanie riešenia, ako konflikt s Ruskom ukončiť, naopak, malo by to prebiehať súčasne. Český prezident Petr Pavel v stredu vysvetlil svoje slová z rozhovoru pre Sky News, kde hovoril o nutnosti ukončiť vojnu a začať rokovania. Niektoré médiá a politici to interpretovali ako zmenu jeho názoru, informuje spravodajkyňa TASR.



"Dlhodobo zdôrazňujem potrebu podporovať Ukrajinu všetkými prostriedkami v súlade s medzinárodným právom. Súčasťou tejto podpory je aj navýšenie dodávok munície a vojenského vybavenia na Ukrajinu," napísal na sociálnej sieti X Pavel s tým, že ukončenie konfliktu má v rukách Rusko. Podotkol, že o to však nemá záujem, kým vidí nádej na naplnenie svojich cieľov, teda ovládnuť Ukrajinu.



"Vojenská podpora Ukrajiny však nevylučuje hľadanie riešení, ako konflikt ukončiť. Naopak, to musí prebiehať súčasne, aby aj Rusko pochopilo, že vojenské riešenie neexistuje," pokračoval vo vysvetlení český prezident. Zároveň musí podľa neho platiť, že s akýmkoľvek budúcim mierovým usporiadaním musí súhlasiť Ukrajina. Dodal, že aj preto prijal pozvanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na júnovú konferenciu o mieri na Ukrajine.



Český prezident v rozhovore pre stanicu Sky News odvysielanom v pondelok povedal, že je potrebné najprv zastaviť vojnu a potom rokovať o budúcom usporiadaní. "Musíme byť realisti. Bolo by naivné tvrdiť, že Ukrajina dokáže v dohľadnej dobe úplne obnoviť kontrolu nad svojím územím. Rusko sa nevzdá území, ktoré teraz okupuje. Čo potrebujeme, je zastaviť vojnu a potom začať vyjednávanie o budúcom usporiadaní," povedal Pavel.



Na to reagovali niektorí politici vrátane predsedu opozičnej strany ANO Andreja Babiša, ktorý napísal, že on o pokuse zastaviť boje a rokovať hovorí už rok a pol. Niektoré médiá si Pavlove slová interpretovali ako zmenu jeho postoja.



K pozornosti, ktorú vyvolal Pavlov výrok sa vyjadril aj český minister vnútra Vít Rakušan. "Prezident je v tomto postoji konzistentný. Nedelí umelo svet na tých, kto chce mier a kto chce vojnu, pretože mier si prajeme všetci. Nie však mier za podmienok Moskvy," napísal Rakušan. Naďalej podľa neho platí, že územná celistvosť Ukrajiny je nedotknuteľná.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)