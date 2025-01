Pavel: Voľby v Bielorusku sú výsmech, ich cieľom bolo umlčať disent

Praha 27. januára (TASR) - Prezidentské voľby v Bielorusku boli podľa českého prezidenta Petra Pavla výsmechom a ich cieľom bolo umlčať disent. Napísal to v pondelok na sociálnej sieti X. České ministerstvo zahraničných vecí v nedeľnom vyhlásení uviedlo, že ich nemožno považovať za legitímne, lebo nespĺňali základné parametre demokratických volebných procesov. ČR zároveň vyzvala bieloruský režim, aby prepustil politických väzňov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tieto Lukašenkove 'voľby' boli výsmechom a boli usporiadané tak, aby umlčali disent. Sme solidárni so statočným bieloruským ľudom, ktorý bojuje za skutočnú demokraciu a slobodu," napísal Pavel.



Český rezort diplomacie vydal v nedeľu vyhlásenie, v ktorom priebeh volieb skritizoval. Uskutočnili sa podľa neho v atmosfére dlhoročných represií, systémového porušovania ľudských práv, zamedzenia účasti opozičných lídrov či obmedzenia slobodného prístupu k informáciám. Ministerstvo poukázalo tiež na to, že hlasy Bielorusov v zahraničí boli úplne ignorované.



"Príprava, načasovanie aj priebeh takzvaných volieb mali jediný cieľ - potvrdiť legitimitu Alexandra Lukašenka. Tieto takzvané voľby nespĺňali základné parametre demokratických volebných procesov, a preto ich nemožno, rovnako ako v roku 2020, považovať za legitímne," uviedlo české ministerstvo.



Vo vyhlásení dodalo, že voľby musia byť slobodné, spravodlivé a transparentné, čoho nevyhnutnou podmienkou je aj pluralitné politické prostredie bez obáv z prenasledovania či zatknutia, sloboda prejavu, médií aj zhromažďovania. V Bielorusku však nič z toho podľa rezortu neplatí.



ČR bude aj naďalej podporovať úsilie bieloruských demokratických síl, občianskej spoločnosti a nezávislých médií, ktoré sa usilujú sa o slobodné a nezávislé Bielorusko s európskou perspektívou, dodal rezort. "V tejto súvislosti Česko vyzýva bieloruský režim na okamžité a bezpodmienečné prepustenie a rehabilitáciu všetkých bieloruských politických väzňov," apelovalo ministerstvo vo vyhlásení.



V nedeľných prezidentských voľbách Lukašenko podľa predbežných výsledkov získal 86,8 percenta hlasov a volebná účasť dosiahla 85,7 percenta. V prezidentských voľbách v roku 2020 volebná komisia Lukašenkovi pripísala 80,1 percenta hlasov. Vyvolalo to celonárodné prodemokratické protesty, ktoré vláda s pomocou Ruska násilne potlačila. OSN odhaduje, že odvtedy z Bieloruska odišlo odhadom 300.000 ľudí. Skupiny pre ľudské práva evidujú v krajine vyše 1200 politických väzňov.