Pavel: Výmena väzňov je pozitívny signál, veľký prielom to však nebude

Praha 1. augusta (TASR) - Štvrtková rozsiahla výmena väzňov medzi Ruskom a Západom nebude podľa českého prezidenta Petra Pavla znamenať veľký zahranično-politický prielom. Označil ju však za pozitívny signál, že krajiny sú schopné vzájomne komunikovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pavel zdôraznil, že diplomati alebo vojaci spolu na pracovnej úrovni hovoria aj v tých najhorších časoch bez veľkej publicity. "Cieľom je vyhnúť sa nejakému nečakanému nárastu napätia, ktoré by mohlo vzísť napríklad z nepochopenia akcií alebo reakcií druhej strany. Takže taká komunikácia je určite žiadúca a výmena väzňov je určite pozitívny signál z oboch strán," povedal český prezident.



Oslobodenie niekoľkých ľudí väzených z politických dôvodov v Rusku výmenou za ruských občanov väznených v zahraničí privítal aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. "Pre mňa osobne je to do určitej miery satisfakcia, že má zmysel práca, ktorú robí česká diplomacia, keď na osudy - v tomto prípade všetkých - neprávom uväznených osôb pravidelne poukazuje napríklad na rokovaní medzinárodných organizácií OSN v Ženeve či v OBSE," povedal vo vysielaní stanice ČT24.



Za významné pre ČR označil prepustenie novinárky stanice Rádia Sloboda (RFE/RL) Alsu Kurmaševovej, ktorá pôsobila v Prahe. Česko sa za jej prepustenie tiež zasadzovalo, podľa Lipavského v tom však nehralo až tak zásadnú rolu.



Šéf českej diplomacie podotkol, že ruský režim naďalej nespravodlivo prenasleduje veľké množstvo nevinných. Česká diplomacia bude pre nich podľa jeho slov naďalej bojovať za spravodlivosť a slobodu. "Nemyslím si, že výmena samotná môže byť vnímaná ako akýkoľvek signál zlepšenia vzťahov. Z oboch strán je to maximálne pragmatický krok, v ktorom každá strana hľadá svoje vlastné záujmy," dodal.



Vo štvrtok sa uskutočnila najväčšia výmena väzňov medzi Ruskom a Západom od konca studenej vojny. Jej súčasťou bolo podľa agentúr 26 ľudí vrátane amerického novinára Evana Gershkovicha či bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana. Rusko tiež prepustilo opozičného aktivistu Vladimira Kara-Murzu, ktorý v Česku dostal Medzinárodnú cenu Forum 2000 za odvahu a zodpovednosť a tiež Cenu Václava Havla za ľudské práva.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)