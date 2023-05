Pavel vymenoval šéfa BIS do hodnosti generála, Zeman to 7x odmietol

Praha 8. mája (TASR) - Český prezident Petr Pavel v pondelok vymenoval šéfa Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michala Koudelku do hodnosti brigádneho generála. Jeho predchodca Miloš Zeman to sedemkrát odmietol, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Bývalý prezident šéfa BIS a celú civilnú kontrarozviedku opakovane kritizoval. Jednou z jeho výhrad bolo, že BIS podľa neho ignoruje hrozbu islamského terorizmu v Česku. V októbri minulého roka vyhlásil, že správam BIS neprikladá taký význam, aký im pripisujú ich autori.



Pavel pri príležitosti sviatku Dňa víťazstva povýšil aj ďalších štrnásť príslušníkov ozbrojených síl, policajného a hasičského záchranného zboru. Požiadal ich, aby prispievali k pripravenosti Česka čeliť hrozbám.



"Hrozby okolo nás sú úplne reálne. Tie, ktoré sa týkajú vonkajšej bezpečnosti, aj tie týkajúce sa vnútornej bezpečnosti. Musíme robiť všetko pre to, aby sme na prípadné krízy boli pripravení," vyhlásil český prezident.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)