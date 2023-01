Pavel vyzval Babiša, aby upokojil situáciu v spoločnosti

Praha 24. januára (TASR) - Prezidentský kandidát Petr Pavel v utorok vyzval svojho súpera Andreja Babiša, aby upokojil situáciu v českej spoločnosti. Apeloval naňho, aby si uvedomil zodpovednosť za jej stav po voľbách. Výzvu publikoval na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dôsledkom vašej kampane konflikt v spoločnosti dosiahol kritickú hladinu a musíme ho zmierniť. Nech už zvíťazí ktokoľvek z nás, uvedomte si zodpovednosť za to, v akom stave bude naša spoločnosť po voľbách," napísal Pavel na Twitteri.



Armádny generál vo výslužbe zároveň českého expremiéra vyzval na tri kroky. Žiada od neho, aby stiahol všetky propagačné materiály, kde využíva strach zo zatiahnutia do vojny. Požaduje tiež, aby sa Babiš ospravedlnil vojakom a ich rodinám za poškodenie ich povesti v spoločnosti.



"Verejne vysloviť záväzok neútočiť a neeskalovať situáciu v televíznych debatách, ktoré budú sledovať milióny ľudí", je tretím krokom, na ktorý Pavel vyzval Babiša.



Bývalý predseda českej vlády si dal pred druhým kolom prezidentských volieb na svoje bilbordy heslá s vojnovou rétorikou. "Nezavlečiem Česko do vojny. Som diplomat. Nie vojak," píše sa na jednom z bilbordov, za ktorý ho kritizoval aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský či ministerka obrany Jana Černochová. "Generál neverí v mier. Voľte mier. Voľte Babiša," je ďalšie z expremiérových hesiel. Politici ho kritizujú, že zasieva v českej spoločnosti strach.



Druhé kolo prezidentských volieb v Česku sa uskutoční najbližší piatok a sobotu (27. a 28. januára). Všetky štyri prieskumy publikované pred druhým kolom prezidentských volieb favorizujú Petra Pavla.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)