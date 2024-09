Pavel vyzval počas prejavu v OSN na reformu Bezpečnostnej rady

New York 25. septembra (TASR) - Je potrebná rozsiahla reforma Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), vyhlásil v stredu v prejave vo Valnom zhromaždení OSN v New Yorku český prezident Petr Pavel. Mala by sa podľa neho stať efektívnejšou, inkluzívnejšou a zodpovednejšou, aby viac odrážala realitu súčasného sveta a posilnila hlas menej reprezentovaných regiónov. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.



Najmä v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine je tiež podľa neho potrebné ukázať, že členstvo v BR OSN neznamená povolenie robiť si, čo sa krajine zachce. Pavel sa v prejave taktiež vrátil k prvému summitu o mieri na Ukrajine, ktorý sa v lete uskutočnil vo Švajčiarsku. Vyzval krajiny na podpis deklarácie, ktorá z tohto summitu vzišla, ak tak doteraz nespravili.



Ruská agresia má podľa českého prezidenta globálne dôsledky vrátane oslabenia jadrovej bezpečnosti, zníženia dostupnosti elektriny a potravín a narušenia svetového poriadku založeného na pravidlách. "Nezabúdajme, že váhanie robí agresora silnejším. Ak nebudeme hovoriť o nespravodlivosti a agresii, čoskoro tu bude čakať mnoho ďalších, aby zistili, ako ďaleko môžu zájsť v ohýbaní medzinárodných pravidiel," dodal.



Počas prejavu zaznela aj jedna z kľúčových tém Pavlovej cesty do USA, a to kybernetická bezpečnosť. Tak ako krajiny dodržiavajú bezpečnosť v skutočnom priestore, nemali by si podľa neho dovoliť, aby sa kybernetický svet stal svetom bezprávia a kriminality. "Kybernetická špionáž a útoky proti našim nemocniciam, médiám, infraštruktúre, národným inštitúciám a podnikom sa snažia destabilizovať naše demokratické systémy a podkopať naše zásady," varoval český prezident. Pavel taktiež poukázal na potrebu spolupráce s africkými krajinami, pretože v nich vidí veľký potenciál.