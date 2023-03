Pavel: Vzťahy ČR a Poľska asi neboli nikdy tak dobré ako teraz

Varšava/Praha 16. marca (TASR) - Vzťahy Českej republiky s Poľskom zrejme neboli nikdy také dobré ako teraz. Vyhlásil to český prezident Petr Pavel po štvrtkovom stretnutí s poľskou hlavou štátu Andrzejom Dudom vo Varšave. Podľa Pavla vojna na Ukrajine zvýraznila dôležitosť medzinárodných spojenectiev. Informuje spravodajkyňa TASR.



"Všetci sme si s plnou vážnosťou uvedomili, kde sú tie skutočné hodnoty a aká je cena spolupráce s priateľmi a našimi spojencami," povedal český prezident.



Krajiny strednej Európy si tiež podľa neho uvedomili svoj potenciál. "Získali sme zdravé sebavedomie nielen preto, lebo väčšina krajín tohto regiónu reagovala veľmi rýchlo a vecne v rámci pomoci Ukrajine. Ale sme si vedomí aj toho, aké dôležité bude postaviť Ukrajinu na nohy po skončení konfliktu," vysvetlil Pavel.



Český prezident zároveň oznámil, že Poľsko bude špeciálnym partnerom na tohtoročnej prehliadke stredoeurópskych bezpečnostných zložiek Dni NATO v Ostrave (16. – 17. septembra). Podľa Pavla to dokazuje, ako Poľsko pristupuje nielen k bilaterálnym vzťahom, ale aj k svojmu členstvu v NATO.



Duda označil Pavlovu návštevu hneď v prvom týždni po inaugurácii za silný impulz v česko-poľských vzťahoch. Poľsko to podľa neho vníma ako jeho prvú skutočne zahraničnú cestu. "Po celkom prirodzenej návšteve u bratov Slovákov, pri ktorých vieme, že museli byť prví, sme ho na prvej návšteve po tejto slovenskej mohli uvítať v Poľsku," uviedol Duda.



Hovorili spolu o nadchádzajúcom júlovom summite NATO vo Vilniuse a o tom, čo by na ňom chceli dosiahnuť. Duda Pavlovi podľa vlastných vyjadrení priblížil svoje rozhovory o tejto téme napríklad s americkým prezidentom Joeom Bidenom, generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom či britským premiérom Rishim Sunakom.



Témou rokovania Dudu a Pavla bola aj energetická bezpečnosť a potenciálne dodávky plynu pre ČR z prístavu v Gdansku. Hovorili aj o dôležitosti diaľničného spojenia medzi ČR a Poľskom. Duda zdôraznil, že by to Čechom uľahčilo cestu k moru.



Petr Pavel je na svojej druhej zahraničnej ceste od inaugurácie presne pred týždňom. V pondelok a utorok navštívil Slovensko. V Poľsku sa stretne so všetkými najvyššími ústavnými činiteľmi a v piatok navštívi medzinárodné logistické centrum pomoci pre Ukrajinu v Rzeszówe.