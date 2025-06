Pavel: Z obrany krajiny by sa pred voľbami nemala stať politická téma

Praha 30. júna (TASR) - Zaisťovanie bezpečnosti a obrany krajiny sa podľa českého prezidenta Petra Pavla týka všetkých ľudí aj politických strán, preto by sa nemalo stať politickou témou pred blížiacimi sa voľbami do Poslaneckej snemovne. Povedal to v pondelok na pražskom Vítkove, kde si česká armáda pripomenula Deň ozbrojených síl. Podotkol, že väčšina českej spoločnosti je ochotná brániť spôsob života, ktorý žije, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Bezpečnosť a istota je podľa slov českého prezidenta jednou zo základných potrieb ľudí, preto by jej zaisťovanie nemalo mať „politickú farbu“. „Je to vec, ktorá sa týka všetkých občanov, všetkých politických strán bez ohľadu na ich preferencie. A je dôležité, aby sme si to pripomínali práve pred nadchádzajúcimi voľbami, aby sa z bezpečnosti a obrany nestávala politická téma,“ zdôraznil Pavel.



Česko podľa neho príliš dlho ťažilo z toho, že bol v Európe mier. Podotkol, že v súčasnom svete je však mnoho rizík, a preto si ČR nemôže dovoliť rezignovať na svoju bezpečnosť, prípadne veriť, že ju pre ňu zaistí niekto iný. Dodal, že ani NATO Česku nezaistí bezpečnosť, ak k tomu ČR sama neprispeje. „Každý štát musí predovšetkým zaistiť prostriedky na svoju obranu, až potom sa môže spoliehať na to, že mu pomôžu ostatní. Ak to tak nebudeme robiť všetci, celá kolektívna obrana nedáva zmysel,“ povedal prezident.



Aj dnes by ľudia mali mať podľa neho rovnakú vôľu a odvahu si demokraciu, suverenitu a samostatnosť chrániť tak, ako ju mali ich predkovia. „Väčšina spoločnosti - o tom som presvedčený - je ochotná brániť spôsob života, ktorý žijeme,“ dodal Pavel.



Deň ozbrojených síl si armáda či politici v Česku pripomínajú 30. júna. V rovnaký deň v roku 1918 zložilo 6000 príslušníkov československých légií pri francúzskom meste Darney vojenskú prísahu, ktorou sa zaviazali k službe budúcej Československej republike a položili tak základ československej armády.