Pavel zatelefonuje Zelenskému, chce ísť na Ukrajinu spolu s Čaputovou

Praha 28. januára (TASR) - Novozvolený český prezident Petr Pavel v nedeľu zatelefonuje ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Navrhne mu, že by na Ukrajinu vycestoval spoločne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, píše TASR na základe informácií televízie ČT24.



Čaputová, ktorá po Pavlovom volebnom víťazstve prišla v sobotu popoludní do jeho volebného štábu, túto myšlienku podľa neho uvítala.



Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb v ČR so ziskom 58,32 percenta hlasov. Porazeného kandidáta Andreja Babiša, expremiéra ČR a predsedu hnutia ANO, podporilo 41,67 percenta voličov. Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb dosiahla 70,25 percenta.



Mandát súčasného prezidenta Miloša Zemana končí 8. marca, následne by mal byť inaugurovaný nový prezident Petr Pavel.