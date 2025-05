Pavel: Žiaden členský štát by nemal mať právo paralyzovať EÚ ako celok

Praha 12. mája (TASR) - Žiaden členský štát EÚ by podľa českého prezidenta Petra Pavla nemal mať právo paralyzovať Úniu ako celok a znemožniť tak presadzovanie jej zásadných záujmov, napríklad pomoc napadnutej Ukrajine. Povedal to v pondelok na úvod konferencie Európa ako úloha na Pražskom hrade. Ak chce EÚ v súčasnom svete obstáť, mala by byť podľa neho obranyschopná, konkurencieschopná a akcieschopná, informuje spravodajkyňa TASR.



Európa sa podľa Pavla dokáže pod tlakom zjednotiť a efektívne fungovať. Napriek tomu považuje za potrebný pružnejší rozpočet aj rozhodovacie mechanizmy, ktoré umožnia včas reagovať na meniacu sa realitu. „Blokačné právo musí byť používané zodpovedne. Nie je možné, aby znemožnilo presadzovanie zásadných záujmov Únie, napríklad pomoc napadnutej Ukrajine. Podporujem inštitucionálnu rovnováhu, kde má každý členský štát možnosť sa ozvať. Ale nikto by nemal mať právo paralyzovať celok,“ vysvetlil svoj postoj Pavel.



Uviedol tiež, že podporuje prehĺbenie európskej obrannej spolupráce, a to nie ako alternatívu k NATO, ale ako jeho európsky pilier. Za nevyhnutné tiež považuje posilňovanie európskeho obranného priemyslu a zvyšovanie obranných rozpočtov členských krajín. Kľúčovou je však otázka, ako budú tieto prostriedky využité na posilnenie reálnych obranných schopností.



„Ak chceme byť skutočne silnejší, nestačí mať moderné, dobre vybavené a vycvičené armády. Skutočnou silou každej spoločnosti sú na prvom mieste ľudia, občania,“ podotkol. Obrana krajiny podľa neho nie je len záležitosťou armády, ale každého. „Je dôležité posilňovať aj vlastnú informovanosť, kritické myslenie a mediálnu gramotnosť,“ dodal prezident.



V otázke konkurencieschopnosti zdôraznil, že EÚ by nemala len reagovať na to, čo sa deje okolo nej, ale sama udávať smer a vytvárať podmienky na prosperitu a technologické sebavedomie. Za dôležité tiež označil, aby bola EÚ atraktívna a nápomocná pre svojich občanov a nebola vnímaná ako zdroj obmedzení a prekážok.



Pavel tiež podporil rozširovanie EÚ tam, kde o ňu krajiny stoja a vidia v nej svoju budúcnosť. Členské štáty podľa jeho slov nesmú zatvárať dvere krajinám, ktoré o členstvo majú záujem či bojujú za nielen svoju bezpečnosť a slobodu. „EÚ nie je bez chýb, napriek tomu však v dohľadnej budúcnosti nevidím pre našu krajinu alternatívu než v jednotnej, demokratickej a bezpečnej Európe,“ dodal český prezident.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)