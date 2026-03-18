Pavel: Ak nezvýšime obranné výdavky, budeme čiernym pasažierom
Pavel pripomenul, že podiel ČR ku kolektívnej bezpečnosti je vyčíslený konkrétnymi schopnosťami, ktoré však Armáda ČR dlhodobo neplní.
Autor TASR
Praha 18. marca (TASR) - Keďže Česko tento rok nezvýšilo výdavky na obranu o plánovaných 0,2 percenta HDP, budúci rok by ich podľa prezidenta ČR Petra Pavla mala vláda zvýšiť o 0,4 percenta. Ak sa to nestane, Česko bude podľa neho v očiach spojencov čiernym pasažierom. Zdôraznil, že ak ČR nebude plniť záväzky NATO, nezaslúži si podporu ostatných a je možné, že by jej v prípade krízy ani neprišiel nikto pomôcť. Český prezident to povedal v stredu počas návštevy Stredočeského kraja, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pavel pripomenul, že podiel ČR ku kolektívnej bezpečnosti je vyčíslený konkrétnymi schopnosťami, ktoré však Armáda ČR dlhodobo neplní. Ako príklad uviedol výstavbu ťažkej brigády, ktorá mala byť hotová už pred niekoľkými rokmi. Podotkol, že na to, aby ČR ciele splnila, je potrebné dať na obranu to, na čom sa krajiny NATO dohodli na summite vlani v Haagu - teda do roku 2035 dosiahnuť 3,5 percenta na obranu a 1,5 percenta na súvisiacu infraštruktúru.
„Na to, aby sme ciele naplnili, je treba, aby v nasledujúcej dekáde rástli výdavky na obranu približne o 0,2 percenta ročne. Ak v tomto roku stagnujú, potom by logicky mali v budúcom roku narásť o 0,4 percenta. Ak to neurobíme, už jednoznačne nás naši spojenci budú vnímať ako čiernych pasažierov... Ak záväzky plniť nebudeme, ani si nezaslúžime podporu ostatných,“ povedal Pavel.
Hoci český premiér Andrej Babiš tvrdí, že Česko záväzok dvoch percent HDP tento rok splní, prezident si to nemyslí. Čisto obranné výdavky sú podľa slov Pavla vo výške 1,76 percenta HDP a zvyšok sú peniaze z kapitoly ministerstva dopravy, o ktorých vláda verí, že by mohli byť uznané ako obranné výdavky. S nimi by to podľa niektorých kalkulácií vyšlo 2,06 percenta, podľa iných 2,1 percenta.
„Keď som mal možnosť pozrieť sa na ten zoznam, na prvý pohľad z nich väčšina nebude uznateľná. S veľkou pravdepodobnosťou si trúfam tvrdiť, že potom, čo nám príde z NATO stanovisko k tomu, aké výdavky budú a nebudú uznané, tak výdavky (ČR) v tomto roku na obranu budú nižšie ako dve percentá. A tým nesplníme nielen pôvodný záväzok spred desiatich rokov vo Walese, ale ani vlastný zákon,“ zdôraznil Pavel.
Bývalá vláda Petra Fialu v roku 2023 presadila zákon, ktorý do českej legislatívy ukotvil povinnosť štátu vynakladať na obranu minimálne dve percentá HDP. Hlasovali zaň aj poslanci hnutia ANO.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Pavel pripomenul, že podiel ČR ku kolektívnej bezpečnosti je vyčíslený konkrétnymi schopnosťami, ktoré však Armáda ČR dlhodobo neplní. Ako príklad uviedol výstavbu ťažkej brigády, ktorá mala byť hotová už pred niekoľkými rokmi. Podotkol, že na to, aby ČR ciele splnila, je potrebné dať na obranu to, na čom sa krajiny NATO dohodli na summite vlani v Haagu - teda do roku 2035 dosiahnuť 3,5 percenta na obranu a 1,5 percenta na súvisiacu infraštruktúru.
„Na to, aby sme ciele naplnili, je treba, aby v nasledujúcej dekáde rástli výdavky na obranu približne o 0,2 percenta ročne. Ak v tomto roku stagnujú, potom by logicky mali v budúcom roku narásť o 0,4 percenta. Ak to neurobíme, už jednoznačne nás naši spojenci budú vnímať ako čiernych pasažierov... Ak záväzky plniť nebudeme, ani si nezaslúžime podporu ostatných,“ povedal Pavel.
Hoci český premiér Andrej Babiš tvrdí, že Česko záväzok dvoch percent HDP tento rok splní, prezident si to nemyslí. Čisto obranné výdavky sú podľa slov Pavla vo výške 1,76 percenta HDP a zvyšok sú peniaze z kapitoly ministerstva dopravy, o ktorých vláda verí, že by mohli byť uznané ako obranné výdavky. S nimi by to podľa niektorých kalkulácií vyšlo 2,06 percenta, podľa iných 2,1 percenta.
„Keď som mal možnosť pozrieť sa na ten zoznam, na prvý pohľad z nich väčšina nebude uznateľná. S veľkou pravdepodobnosťou si trúfam tvrdiť, že potom, čo nám príde z NATO stanovisko k tomu, aké výdavky budú a nebudú uznané, tak výdavky (ČR) v tomto roku na obranu budú nižšie ako dve percentá. A tým nesplníme nielen pôvodný záväzok spred desiatich rokov vo Walese, ale ani vlastný zákon,“ zdôraznil Pavel.
Bývalá vláda Petra Fialu v roku 2023 presadila zákon, ktorý do českej legislatívy ukotvil povinnosť štátu vynakladať na obranu minimálne dve percentá HDP. Hlasovali zaň aj poslanci hnutia ANO.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)