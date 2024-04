P. Pavel: Členstvo v EÚ a NATO je základom slobody a bezpečnosti

Praha 30. apríla (TASR) - Členstvo v EÚ a NATO je nespochybniteľným základom slobody, prosperity a bezpečnosti ČR. Jeho najväčším prínosom je, že krajina výzvam nečelí sama. Na konferencii "20 rokov Česka v EÚ" na Pražskom hrade to v utorok povedal český prezident Petr Pavel. Opäť vyzdvihol dôležitosť eura, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Návrat do Európy nám dal možnosť postaviť sa na vlastné nohy a chopiť sa príležitostí... Za 20 rokov sme z rozpočtu EÚ získali o jeden bilión korún viac, než sme doň prispeli," zdôraznil a pripomenul, že Česku sa vstupom do EÚ otvoril európsky trh a vznikli nové pracovné miesta.



Posudzovať však plusy členstva v EÚ len prostredníctvom peňazí je podľa neho zavádzajúce. "Prínosom je predovšetkým to, že na výzvy, ktorým ČR čelí, nie je sama... Spoločne sme jednoducho silnejší, a to dovnútra aj navonok," dodal. Pavel tiež podporil jej ďalšie rozšírenie, pričom by Česko podľa neho mohlo kandidátskym krajinám ponúknuť svoje znalosti a skúsenosti. "Som presvedčený, že rozšírenie posilní nielen Európu ako celok, ale aj vplyv Česka," doplnil prezident.



Za výzvy a problémy EÚ označil zbytočnú byrokraciu, ťažkopádnosť a nezrozumiteľnosť. V mnohých prípadoch si podľa neho pravidlá komplikujú samotné členské krajiny. Problémom je tiež podľa jeho slov rozdielna kvalita života v rôznych regiónoch. Pripomenul, že práve rovnomerný rozvoj naprieč Európou je základným pilierom fungovania EÚ.



Opäť apeloval na dôležitosť prijatia spoločnej európskej meny. "Nebojme sa prevziať väčšiu zodpovednosť za európsku budúcnosť... Čím viac sa zapojíme, tým väčší vplyv budeme mať. Ak chceme hrať pomyselnú prvú ligu, logicky sa ponúka napríklad prijatie eura," povedal s tým, že nespokojní sú podľa neho len tí, ktorí ho nemajú. Každý sa podľa neho môže zasadiť o lepšiu Európu, ktorá bude odolná, konkurencieschopná, digitálna a prepojená, bude lídrom v technológiách budúcnosti a bude vzdelaná a civilizovaná.



Volanie po vystúpení z EÚ je podľa neho nezodpovedné a nebezpečné, je ohrozením českých záujmov, lepšej budúcnosti aj bezpečnosti. Alternatíva podľa jeho slov neexistuje. V závere vyzval Čechov, aby prišli k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v júni.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)