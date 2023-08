Pavel:ČR má záujem na bezpečnom Balkáne,plne integrovanom do EÚ a NATO

29. augusta (TASR) - Česká republika má podľa jej prezidenta Petra Pavla záujem na tom, aby územie Balkánu bolo bezpečné a jeho krajiny sa plne integrovali do štruktúr EÚ a NATO. Snahu Severného Macedónska o vstup do EÚ Česko podľa jeho slov podporuje. Povedal to v utorok po stretnutí so severomacedónskym prezidentom Stevom Pendarovským, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Balkán podľa českého prezidenta bol a dodnes je historicky zložitým územím – jednak etnicky a tiež ako križovatka rôznych vplyvov. "Vzhľadom na to, že sám mám s bezpečnostnou situáciou na Balkáne určitú skúsenosť, viem, ako je aj pre nás dôležité, aby tento región bezpečným bol a zostal," podotkol český prezident.



Pripomenul, že ČR v minulosti podporovala úsilie krajiny o vstup do Severoatlantickej aliancie. V tom čase bol Pavel predsedom vojenského výboru NATO. Je podľa neho logické, že ich snaha o integráciu pokračuje smerom k zámeru vstúpiť do EÚ. "V tomto úsilí podporujeme Severné Macedónsko samozrejme tiež, pretože nie je bezpečnosti bez ekonomickej prosperity a stability," dodal Pavel.



Prezidenti spolu hovorili aj o probléme nelegálnej migrácie. Severné Macedónsko je totiž "nárazníkovou zónou" pred vonkajšou hranicou EÚ, svojimi aktivitami tak podľa Pražského hradu pomáha posilniť aj bezpečnosť členských krajín. "ČR si svoju solidaritu, ale tiež vlastný záujem na riešení nelegálnej migrácie veľmi silne uvedomuje," povedal Pavel a pripomenul, že v krajine sú v tejto súvislosti nasadení aj českí policajti.



Z Pražského hradu zamieri Pendarovski do Senátu, neskôr bude rokovať aj s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu Markétou Pekarovou Adamovou a stretne sa tiež s premiérom Petrom Fialom.



Pozvanie Pendarovského do ČR je podľa Pražského hradu predovšetkým vyjadrením podpory v ceste jeho krajiny do EÚ. Severné Macedónsko sa o členstvo v EÚ uchádza 18 rokov, prístupové rokovania však pre odpor Grécka a Bulharska začalo až vlani.



ČR dlhodobo podporuje integráciu krajín západného Balkánu do európskych a transatlantických štruktúr. Chce tým zabrániť destabilizácii regiónu, či už v dôsledku etnického napätia alebo rastúceho vplyvu Číny a Ruska. Česko tiež oceňuje postoj Severného Macedónska k vojne na Ukrajine, dodal Pražský hrad.



Z poverenia Európskej komisie a vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella navštívili v júli Severné Macedónsko šéfovia diplomacií krajín Slavkovského formátu (SR, ČR a Rakúska). Cieľom bolo, aby tamojších vrcholných predstaviteľov povzbudili k ďalším eurointegračným krokom.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)