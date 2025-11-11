< sekcia Zahraničie
Pavel:Narúšanie vzdušného priestoru NATO Ruskom by sa nemalo tolerovať
Český prezident pripomenul, že keď bol predsedom Vojenského výboru NATO, Rusko opakovane narúšalo vzdušný priestor Turecka.
Autor TASR
Praha 11. novembra (TASR) - Opakované narúšanie vzdušného priestoru krajín Severoatlantickej aliancie zo strany Ruska by sa nemalo podľa českého prezidenta Petra Pavla tolerovať donekonečna. Podotkol, že Rusko rešpektuje len silu a zdržanlivosť považuje za slabosť, preto je podľa neho potrebné ukázať mu silu spojencov. Opätovne pripustil, že by v krajnom prípade mali štáty NATO ruské stíhačky zostreľovať. Povedal to v utorok na diskusii so študentmi počas návštevy Karlovarského kraja. Na základe informácií stanice ČT24 a servera Novinky.cz o tom píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Český prezident pripomenul, že keď bol predsedom Vojenského výboru NATO, Rusko opakovane narúšalo vzdušný priestor Turecka. „Provokovali, skúšali, kam až môžu zájsť. Až sa pri nejakom desiatom narušení Turci nahnevali, jedno z tých dvoch alebo troch lietadiel zostrelili a bol pokoj,“ povedal Pavel. Dodal, že aj vtedy sa Západ obával, že to spôsobí konfrontáciu medzi NATO a Ruskom, no nestalo sa tak.
Rusko to v súčasnosti podľa jeho slov skúša s ďalšími krajinami NATO. Testuje nielen to, ako funguje protivzdušná obrana jednotlivých štátov a integrovaný systém protivzdušnej obrany NATO, ale aj ako sú v skutočnosti tieto krajiny odhodlané brániť sa, podotkol. Ak by bola situácia opačná, Rusko by podľa neho lietadlo narúšajúce jeho vzdušný priestor bez váhania zostrelilo. „Počítajú s tým, že my to robiť nebudeme, pretože nechceme eskalovať situáciu. Oni sa však eskalácie neboja,“ zdôraznil.
Ak bude Rusko v narúšaní vzdušného priestoru pokračovať, bude podľa Pavla zrejme nevyhnutné ich lietadlá zostreliť. „Rusko vo všetkom, čo robí, ukazuje, že rešpektuje len silu. Ak ju niekto ukáže, získa jeho rešpekt,“ dodal.
V septembri podľa Estónska vstúpili do jeho vzdušného priestoru pozdĺž jeho námornej hranice neďaleko neobývaného ostrova Vaindloo na 12 minút tri ruské stíhačky, napokon ich odtiaľ odviedli stíhačky NATO. Rusko vniknutie svojich bojových lietadiel do estónskeho vzdušného priestoru poprelo. V októbri zas z ruskej Kaliningradskej oblasti vleteli dve ruské vojenské lietadlá - stíhačka a tankovacie lietadlo - na 18 sekúnd do vzdušného priestoru Litvy.
V posledných týždňoch došlo tiež k narušeniu vzdušného priestoru viacerých členských štátov NATO dronmi. Do Poľska prenikli približne dve desiatky ruských dronov, niektoré z nich zostrelila protivzdušná obrana. Neznáme drony spozorovali aj v Dánsku, Nórsku, Estónsku či Nemecku.
Najčerstvejší incident sa odohral v noci na utorok, keď na územie Rumunska blízko hranice s Ukrajinou dopadli pravdepodobne zvyšky ruského dronu, oznámilo rumunské ministerstvo obrany.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
