Pavel:Poľsko má dôvody, prečo je v postojoch k Rusku tak nekompromisné

Praha 3. februára (TASR) - Poľsko má mnoho dobrých dôvodov, prečo je vo svojich postojoch k Rusku tak nekompromisné. Ich historická skúsenosť je nepopierateľná a myslím si, že v Poľsku asi nie je vôbec potrebné kohokoľvek presviedčať o hrozbe pochádzajúcej z Ruska. V rozhovore pre TASR to uviedol novozvolený český prezident Petr Pavel v reakcii na výroky poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Ten vyhlásil, že je pripravený postaviť novú železnú oponu, ak sa za východnou hranicou bude musieť vysporadúvať s agresívnym štátom. Pavlovi sa v tomto kontexte zdajú jeho výroky pochopiteľné, no podľa neho nie je potrebné sa nimi znepokojovať. Informuje spravodajkyňa TASR.



"Na druhej strane je dobré pracovať na tých povedzme praktických opatreniach, to znamená posilňovanie obranyschopnosti celého východného krídla, pretože obranyschopnosť NATO nie je závislá iba na hraničných plotoch a bariérach, ale je postavená predovšetkým na princípe odstrašenia akéhokoľvek možného agresívneho správania zo strany Ruska," objasňuje Pavel.



Domnieva sa, že ploty či bariéry môžu dopomôcť napríklad pri riadenej migrácii. Zároveň sú aj istým signálom. "Ale omnoho silnejším signálom bude, keď budú členovia NATO jednotní vo vzťahu k Rusku, v zaistení našej obrany, keď nebudeme spochybňovať vyššie výdaje na obranu, keď budeme dôslední v uplatňovaní nielen opatrení na odstrašenie, ale v rámci EÚ napríklad aj k sankciám, pretože to sú veci, ktoré môžu výrazne posilniť celkovo našu obranyschopnosť," uzavrel Petr Pavel, ktorý sa stane oficiálne prezidentom Českej republiky 9. marca.