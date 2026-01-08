< sekcia Zahraničie
Pavel: Slová Macinku o nezávislosti ústavných sudcov sú politický faul
Autor TASR
Praha 8. januára (TASR) - Český prezident Petr Pavel považuje slová českého ministra zahraničných vecí a predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku spochybňujúce nestrannosť ústavných sudcov za politický faul. Vo štvrtok to na sociálnej sieti X napísala Kancelária prezidenta republiky (KPR). Pavel podľa nej zásadne odmieta, že by sa s ústavnými sudcami na niečom dohadoval, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Macinka v stredu v relácii Interview ČT24 v súvislosti so sporom ohľadom vymenovania ich kandidáta na post ministra životného prostredia Filipa Turka vyhlásil, že nechce, aby to došlo až ku kompetenčnej žalobe na prezidenta, lebo do toho strana nechce zaťahovať ďalšiu inštitúciu. Podotkol však, že prezident by si možno prial, aby sa to na Ústavný súd dostalo, lebo ten môže svojimi výrokmi meniť právne prostredie a prezidentovi by tým podľa jeho slov mohol pridať kompetencie. Macinka tiež naznačil, že Pavel si to praje aj preto, lebo väčšinu ústavných sudcov sám vymenoval.
Prezident tieto jeho výroky odmietol. „Prezident republiky považuje slová ministra zahraničných vecí spochybňujúce nestrannosť ústavných sudcov v relácii Interview ČT24 za politický faul. Ústavných sudcov schvaľuje hlasovaním Senát Parlamentu ČR, navrhuje a po schválení senátormi vymenúva prezident republiky,“ uviedla KPR. Proces je tak podľa jej slov demokratický, mimoriadne transparentný a v súlade s ústavou. „Spochybňovanie ústavných inštitúcií, nestrannosti senátorov alebo vybraných ústavných sudcov z úst ministra vlády považuje prezident republiky za krajne nevhodné,“ dodala Pavlova kancelária.
Macinka v stredajšom rozhovore povedal, že existujú aj iné cesty, ako spor ohľadom vymenovania Turka riešiť, než je kompetenčná žaloba na prezidenta. Bližšie ich však nešpecifikoval.
