Pavel:Spoločnosť musí po tragédii prekonať strach a nevzdať sa slobody

Praha 1. januára (TASR) - Spoločnosť musí po tragickej streľbe na Univerzite Karlovej (UK) v Prahe prekonať strach, nemôže si nechať vziať radosť zo života a nádej na lepšie časy. Vo svojom prvom novoročnom prejave to v pondelok povedal český prezident Petr Pavel. Ocenil tiež snahu vlády o zlepšenie stavu verejných financií a vyzval na konkrétne kroky k prijatiu eura, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Musíme analyzovať, čo sa stalo a prečo sa to stalo. Môžeme zlepšiť zákony, kontroly a opatrenia, ale nemôžeme sa kvôli strachu vzdávať slobody," zdôraznil Pavel. Spoločnosť podľa neho musí z tragickej udalosti vzísť silnejšia a jednotnejšia. Uplynulý rok v Česku však podľa prezidenta nesmú definovať len tieto decembrové udalosti.



V oblasti domácej politiky vyzdvihol jednotu vlády – aj napriek tomu, že ju tvorí päť rôznych strán, navonok medzi nimi nie sú viditeľné spory. Zároveň ocenil ich snahu riešiť zadlženie krajiny, hoci ide o nepopulárne opatrenia. Kabinetu Petra Fialu sa však podľa neho nedarí tieto kroky vysvetľovať ľuďom, čo potom nahráva opozícii v kritike vlády.



Za problém označil Pavel vulgarizáciu politickej diskusie. Nezhody k demokracii podľa neho patria, ale osočovanie či urážky sú zlyhaním, ktoré neprináša nič dobré. Vyzval politikov, aby verejný priestor kultivovali. Pripomenul tiež, že v roku 2024 čakajú Česko okrem európskych aj krajské a senátne voľby. Vyzval ľudí, aby sa na nich zúčastnili.



Vo svojom prvom novoročnom príhovore tiež dôrazne hovoril o záväzku, ktorý ČR prijalo pri vstupe do EÚ a ktorým je prijatie eura. "Je načase, aby sme po rokoch začali robiť konkrétne kroky, ktoré nás k naplneniu tohto záväzku dovedú," apeloval prezident. Napriek diskusiám o výhodách a nevýhodách prijatia tejto meny pre otvorenú a exportnú ekonomiku, ktorou ČR je, ide podľa neho o logickú budúcnosť.



Rok 2024 označil za rok očakávaní. Práve očakávania spojené s ekonomickou situáciou ako zníženie inflácie, reálny rast miezd či mierny hospodársky rast môžu byť podľa neho začiatkom pozitívneho obratu a odrazom od dna.



Časť prejavu venoval aj mladým. Pomenoval problémy, ktorým musia čeliť, a zdôraznil, že spoločnosť potrebuje ich aktivitu. "Má cenu, aby ste sa zaujímali o svoje okolie a snažili sa meniť veci k lepšiemu," povzbudil ich prezident. Uviedol, že bude podporovať a aj iniciovať zmeny, ktoré obrátia pozornosť politiky a spoločnosti na ťažkosti mladej generácie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)