Pavel:Úcta padlým by sa nemala stať obeťou šíriteľov ruskej propagandy

Praha 8. mája (TASR) - Úcta padlým by sa nemala stať obeťou dnešných nadšených šíriteľov ruskej propagandy. Ich aktivity nemajú s pietou nič spoločné a sú skôr zneuctením pamiatky padlých. Pri príležitosti 78. výročia konca druhej svetovej vojny v Európe to na Národnom pamätníku Vítkov v Prahe povedal český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pripomienka víťazstva so sebou podľa neho nesie aj bolestivý historický paradox - Ukrajina, ktorej sily sa podieľali na oslobodzovaní Československa, je dnes objektom agresie jednej z vtedajších víťazných mocností - Ruska.



"Konflikt na Ukrajine svojím rozsahom a mierou deštrukcie veľmi pripomína bojisko druhej svetovej vojny," povedal Pavel. Zdôraznil, že generácia vtedajších sovietskych vojakov nenesie zodpovednosť za dnešné Rusko.



Podľa českého prezidenta sa vtedajší konflikt začal podobne ako ten na Ukrajine. "Aj vtedy bol tlak, aby bolo odstúpené územie výmenou za nezačatie vojny," uviedol s tým, že vtedajší európski lídri dali prednosť ústupkom pred úctou a hrdosťou.



"Najhoršie v histórii je nepoučiť sa a opakovať rovnaké chyby. Som hrdý na to, že ČR od prvých dní vojny Ukrajinu intenzívne podporuje a chce si zachovať svoju česť," povedal český prezident. Dodal, že je dôležité neustále sa o slobodu a mier usilovať a v prípade potreby aj mnoho obetovať.



Na pietnom akte sa okrem prezidenta Petra Pavla zúčastnili najvyšší ústavní činioteli, ministerka obrany Jana Černochová, náčelník generálneho štábu Karel Řehka a vojnoví veteráni.



Druhá svetová vojna sa v Európe oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23.01 h. V Sovietskom zväze to bolo však vzhľadom na časový posun po polnoci nasledujúceho dňa, a preto za Deň víťazstva vyhlásili 9. máj. Rusko preto oslavuje víťazstvo v druhej svetovej vojne o deň neskôr ako väčšina Európy.



