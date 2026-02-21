< sekcia Zahraničie
Pavel:Vojna na Ukrajine sa týka aj Česka, zlu nesmieme nechať priestor
TASR
Praha 21. februára (TASR) - To, aký mier na Ukrajine nastane, ovplyvní na dlhú dobu bezpečnosť Európy, preto je dôležité podporovať Ukrajinu vo vlastnom záujme. Na Staromestskom námestí v Prahe to v sobotu povedal český prezident Petr Pavel. V centre Prahy sa zišli stovky ľudí, aby si pripomenuli blížiace sa štvrté výročie ruskej invázie na Ukrajinu. Tvrdenie, že si Ukrajina môže za vojnu sama, lebo chcela vstúpiť do NATO, označil prezident za nezmysel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Podľa Pavla sa vojna na Ukrajine týka aj Česka. Kto tvrdí, že je z vojny unavený a že ho otravuje neustále počúvať správy o Ukrajine, sa podľa jeho slov stavia ľahostajne k vlastnej budúcnosti. „To nie je ukrajinská vojna. Je to svojím spôsobom aj naša vojna. Som veľmi vďačný, že to takto mnoho ľudí vníma, že sme zodpovední a že Ukrajinu aj vo vlastnom záujme podporujeme,“ povedal prezident.
Keď prišiel na pódium, ľudia začali skandovať „Nech žije Pavel!“. Neskôr sa však v dave našli aj jedinci, ktorí s jeho slovami nesúhlasili. Pavel to komentoval slovami, že ide o vyjadrenie názoru, ale väčšina by sa tým nemala nechať odradiť. Považuje za dobré pripomínať si konkrétne príbehy Ukrajincov, aby si aj Česi uvedomili, že niečo podobné by mohli prežívať aj oni, ak nebudú dostatočne odolní a nepostavia sa zlu. „Pretože zlo má, bohužiaľ, vždy tendenciu rozťahovať sa tam, kde má priestor, a my mu ten priestor nechať nesmieme,“ podotkol.
Ukrajina mala podľa Pavla rovnaké právo ako ostatné krajiny zaistiť svoju bezpečnosť tým, že chcela vstúpiť do NATO. „Keď niekto dnes tvrdí, že si Ukrajina za vojnu môže sama, lebo chcela vstúpiť do NATO, je to bohapustý nezmysel, pretože Ukrajina sa len starala o svoju budúcnosť. Chcela žiť v bezpečí rovnako, ako to chcú ľudia na celom svete,“ dodal.
Prezident sa poďakoval všetkým, ktorí Kyjev podporujú. Ocenil, že česká vláda nezrušila muničnú iniciatívu, hoci do nej už Česko neprispieva. Dúfa, že si vláda Andreja Babiša uvedomuje, že budúcnosť Ukrajiny bude mať vplyv aj na prosperitu a bezpečnosť Česka.
Organizátormi zhromaždenia sú neziskové organizácie Člověk v tísni, Paměť národa, Díky, že můžem, Milion chvilek pro demokracii a Evropský kongres Ukrajinců. Cieľom akcie je podľa ich slov pripomenúť, že vo vojne na Ukrajine ide o slobodu, bezpečnosť a budúcnosť Európy. Po skončení zhromaždenia bude program pokračovať sprievodom k soche ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka na pražskom Smíchove. Ševčenko je pre Ukrajincov symbolom ich kultúry a nezávislosti.
Na Staromestskom námestí sa v sobotu uskutočnila tiež vernisáž panelovej výstavy Sloboda za najvyššiu cenu, ktorá vzdáva hold českým vojakom padlých pri obrane Ukrajiny. Podobné zhromaždenia sa konajú na viac než 40 miestach naprieč ČR.
České humanitárne organizácie minulý týždeň uviedli, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 poskytli Ukrajincom pomoc v hodnote 8,9 miliardy korún (vyše 360 miliónov eur), pričom zhruba 3,4 miliardy korún pochádzalo z verejných zbierok. Zároveň kritizovali vládu, ktorá chce škrtnúť financie na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a výrazne ich znížiť aj pre ďalšie štáty.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)