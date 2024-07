Pavel:Zásah detskej nemocnice hovorí, že Rusko sa nezastaví pred ničím

Praha 8. júla (TASR) - Pondelkový zásah detskej nemocnice v Kyjeve a ďalších ukrajinských miest je podľa českého prezidenta Petra Pavla dôkazom, že Rusko pod vedením prezidenta Vladimira Putina sa nezastaví pred ničím. Pavel to napísal na sociálnej sieti X pred odletom na samit NATO do Washingtonu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Útok na tých najzraniteľnejších je neospravedlniteľný. Práve odlietam na samit NATO, na ktorom očakávam zhodu v tom, že všetci vnímame Rusko ako najväčšiu hrozbu, na ktorú musíme byť dôkladne pripravení," napísal Pavel.



České ministerstvo zahraničných vecí označilo útok za barbarstvo. "Hlboko súcitíme s obeťami dnešného masívneho ruského raketového útoku na Kyjev," dodal rezort.



Na situáciu reagoval aj šéf českej diplomacie Jan Lipavský. "Zatiaľ čo užitoční idioti blúznia o mieri s Putinom, on posiela rakety na detskú nemocnicu," napísal minister. Na samite NATO bude podľa svojich slov presadzovať dlhodobú stratégiu na zadržiavanie Ruska.



Ruské sily uskutočnili v pondelok rozsiahle raketové útoky na rôzne ukrajinské mestá vrátane metropoly Kyjev, kde bola zasiahnutá aj detská nemocnica. Úrady hlásili z rôznych častí krajiny najmenej 20 obetí na životoch. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko to označil za najhorší útok na ukrajinskú metropolu od začiatku ruskej agresie v roku 2022.