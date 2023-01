Pavla podporilo v druhom kole prezidentských volieb 58,32% voličov

Praha 28. januára (TASR) - Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zvíťazil na základe neoficiálnych výsledkov v druhom kole prezidentských volieb v ČR so ziskom 58,32 hlasov. Porazeného kandidáta Andreja Babiša, expremiéra ČR a predsedu hnutia ANO, podporilo 41,67 percenta voličov. Vyplýva to z dát Českého štatistického úradu (ČSÚ) po sčítaní 100 percent okrskov, informuje TASR.



Petr Pavel dostal 3.358.926 hlasov. Svojho protikandidáta tak predbehol o takmer milión hlasov. Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb dosiahla 70,25 percenta. Je to viac, ako v predchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2018, keď hlasovalo 66,18 percenta oprávnených voličov.



Pavel získal v druhom kole prezidentských volieb viac hlasov, ako ich získal súčasný prezident Miloš Zeman pri predchádzajúcich voľbách v rokoch 2013 i 2018, konštatuje ČT 24.



Armádny generál vo výslužbe sa vo svojom volebnom štábe poďakoval všetkým, ktorí ho volili, ale aj tým, ktorí ho nevolili, ale prišli k voľbám. Ocenil, že im záleží na demokracii.



Pavel sa v marci stane štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky po Václavovi Havlovi, Václavovi Klausovi a Milošovi Zemanovi. Zároveň bude druhou hlavou štátu, ktorú si obyvatelia Česka sami vybrali v priamej voľbe.