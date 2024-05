Pavla prepustili z nemocnice, pracovný program nezrušil

Praha 24. mája (TASR) - Českého prezidenta Petra Pavla v piatok prepustili z Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe do domáceho liečenia. Na sociálnej sieti X to oznámila Kancelária prezidenta republiky (KPR). Pavel bol od štvrtka hospitalizovaný po tom, ako sa zranil pri jazde na motorke, informuje spravodajkyňa TASR.



"Prezident Pavel bol dnes dopoludnia prepustený z nemocnice do domáceho liečenia. Jeho program na budúci týždeň zostáva zachovaný vrátane plánovanej zahraničnej cesty," uviedla KPR.



Zároveň spresnila, ako k prezidentovmu zraneniu došlo. "Zranenie mu spôsobil pád na motorke v malej rýchlosti pri nácviku jazdy v teréne na uzavretom okruhu," napísala kancelária. Keďže išlo o uzavretý športový okruh, polícia to nevyšetruje ako dopravnú nehodu.



Hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke vo štvrtok uviedla, že prezidentovo zranenie nie je vážne. O čo presne ide, však nespresnila ani nemocnica, ani prezidentova kancelária.