Pavlovi bude radiť aj bývalý šéf Zastúpenia EK na Slovensku L. Miko

Praha 3. apríla (TASR) - Českému prezidentovi Petrovi Pavlovi bude v oblasti životného prostredia radiť bývalý šéf Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Pavel to povedal v pondelok na pravidelnej tlačovej konferencii, kde predstavil svoj stály tím poradcov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Český prezident zdôraznil, že Miko mu bude poskytovať expertné rady nielen v otázkach životného prostredia, ale aj udržateľnosti. "A to aj v súvislosti s vodným hospodárstvom, lesným hospodárstvom a s poľnohospodárstvom," spresnil Pavel.



Ladislav Miko bol v roku 2009 ministrom životného prostredia v úradníckej vláde Jana Fischera. Od roku 2018 pôsobil tri roky ako vedúci Zastúpenia EK na Slovensku. V súvislosti s českým predsedníctvom v Rade EÚ bol menovaný splnomocnencom vlády ČR pre medzinárodné vyjednávanie v oblasti biodiverzity a ekosystémových služieb. Je poradcom ministra životného prostredia.



Pavel za prioritnú oblasť považuje ekonomiku, pretože podľa jeho slov hýbe všetkým, čo sa okolo nás deje. Radiť mu v nej bude hlavný ekonóm spoločnosti Deloitte David Marek, ktorý mu pomáhal už počas predvolebnej kampane a tiež niekdajší šéf dôchodkových komisií Vladimír Bezděk.



V oblasti ústavného práva mu svoju expertízu ponúkne profesor Jan Kysela, v oblasti energetiky Jakub Maščuch. Sociálna politika a neziskový sektor budú spadať pod Luciu Polákovú. Vedúcim poradného tímu bude Tomáš Richter, ktorý s Pavlom spolupracoval už počas kampane. Český prezident by chcel v tíme aj poradcu pre oblasť školstva, ktorého však zatiaľ hľadá.



"V čase kampane aj v čase pred inauguráciou som sľúbil, že jednou z priorít bude odborné vedenie krajiny. Predstavením poradného tímu túto úlohu napĺňam," dodal Pavel s tým, že chce v budúcnosti informovať, k čomu s tímom dospeli.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)