Pavlovi osobne zablahoželali aj protikandidáti z prvého kola

Praha 28. januára (TASR) – Novozvolenému českému prezidentovi Petrovi Pavlovi v sobotu osobne gratulovali aj neúspešní kandidáti z prvého kola volieb, ktorí ho podporili pred druhým kolom v súboji proti Andrejovi Babišovi – Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Výsledok ich podľa vlastných vyjadrení potešil, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pavel Fischer bol v štábe Petra Pavla už krátko po poludní. "Mám radosť, že budeme mať slušného prezidenta, za ktorého sa nebudeme musieť hanbiť," uviedol po tom, keď už boli známe výsledky.



Večer do pražského Fóra Karlín prišiel aj Marek Hilšer s manželkou a deťmi. Novinárom povedal, že podobný výsledok očakával. Verí, že Pavel dokáže aj tým ľuďom, ktorí ho nevolili, že môže byť ich prezidentom.



Osobne prišla Pavlovi zablahoželať aj Danuše Nerudová s manželom. Podľa nej bolo dôležité, že sa viacerí protikandidáti z prvého kola zapojili do jeho kampane aj inak než len slovnou podporou. Nerudová Pavla sprevádzala napríklad v Ostrave, v Brne či v Prahe. "Gratulujeme tiež Českej republike, že si zvolila niekoho, kto bude našu krajinu spájať, a nie rozdeľovať," napísala na Twitteri.







Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zvíťazil podľa neoficiálnych výsledkov v druhom kole prezidentských volieb v ČR so ziskom 58,32 percenta hlasov. Porazeného kandidáta Andreja Babiša, expremiéra ČR a predsedu hnutia ANO, podporilo 41,67 percenta voličov. Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb dosiahla 70,25 percenta.



Štátna volebná komisia sa bude zaoberať výsledkami volieb na zasadnutí v pondelok ráno a po jej schválení by mali byť zverejnené v Zbierke zákonov.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)