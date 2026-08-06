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Pazeškiján: Komunikácia s najvyšším vodcom je momentálne veľmi náročná
Chameneí, zranený pri americko-izraelskom útoku, ktorým sa začala vojna na Blízkom východe, sa od nástupu do funkcie po svojom otcovi, ktorý pri tom istom útoku zahynul, neobjavil na verejnosti.
Autor TASR
Teherán 6. augusta (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu uviedol, že komunikácia s najvyšším vodcom krajiny Modžtabom Chameneím je v súčasnosti veľmi komplikovaná. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Chameneí, ktorý utrpel zranenia pri americko-izraelskom útoku, ktorým sa začala vojna na Blízkom východe, sa od nástupu do funkcie po svojom otcovi, ktorý pri tom istom útoku zahynul, neobjavil na verejnosti.
„V súčasnosti je veľmi ťažké s ním komunikovať, ale v každom prípade je jeho prítomnosť pre nás veľkým zdrojom sily, vďaka ktorej môžeme pokračovať (ďalej),“ povedal Pezeškiján.
Chameneí komunikuje prostredníctvom písomných vyhlásení, ale jeho zdržanlivosť v čase, keď je Teherán v konflikte s Washingtonom viedla k špekuláciám o jeho vzťahoch s ďalšími vysokými predstaviteľmi Iránu, píše AFP. Nezúčastnil sa napríklad ani na pohrebných obradoch svojho otca, ktoré sa konali v júli.
Pezeškiján však svojho vodcu obhajoval a trval na tom, že s ním mal možnosť viesť produktívne stretnutia a bol prijatý s „láskavosťou a veľmi zdravou logikou“.
„Bohužiaľ, súčasná situácia umožňuje niektorým zlomyseľným ľuďom opisovať ho inak a prezentovať o ňom odlišný obraz,“ povedal iránsky prezident.
Chameneí, ktorý utrpel zranenia pri americko-izraelskom útoku, ktorým sa začala vojna na Blízkom východe, sa od nástupu do funkcie po svojom otcovi, ktorý pri tom istom útoku zahynul, neobjavil na verejnosti.
„V súčasnosti je veľmi ťažké s ním komunikovať, ale v každom prípade je jeho prítomnosť pre nás veľkým zdrojom sily, vďaka ktorej môžeme pokračovať (ďalej),“ povedal Pezeškiján.
Chameneí komunikuje prostredníctvom písomných vyhlásení, ale jeho zdržanlivosť v čase, keď je Teherán v konflikte s Washingtonom viedla k špekuláciám o jeho vzťahoch s ďalšími vysokými predstaviteľmi Iránu, píše AFP. Nezúčastnil sa napríklad ani na pohrebných obradoch svojho otca, ktoré sa konali v júli.
Pezeškiján však svojho vodcu obhajoval a trval na tom, že s ním mal možnosť viesť produktívne stretnutia a bol prijatý s „láskavosťou a veľmi zdravou logikou“.
„Bohužiaľ, súčasná situácia umožňuje niektorým zlomyseľným ľuďom opisovať ho inak a prezentovať o ňom odlišný obraz,“ povedal iránsky prezident.